27 dic 2019

¡Queda muy poco para las Campanadas! El próximo martes se desvelará el pastel y podremos conocer qué estilismo nos lleva escondiendo Cristina durante tantos meses. La propia Pedroche ha desvelado que este es el año que más espectacular se siente con la creación, no tanto por el diseño, sino por el concepto que este esconde.

Poco a poco vamos enterándonos de algunos detalles de la gran noche, aunque eso sí, con cuentagotas. Ahora ha sido la propia colaboradora televisiva la que ha tomado Instagram para desvelar cuál será el color protagonista de la noche.

Y... ¡Sorpresa! Es un tono que aún no habíamos visto en las Campanadas: el rojo. Parece que el color de la pasión será el protagonista en esta noche tan especial. A través de su Instagram la mujer de David Múñoz ha desvelado esta "pista real" como ella la ha llamado, y ha contado a sus seguidores que llevará los labios rojos el día de Fin de Año.

¿Lo mejor? Que también ha compartdio el labial exacto y no se ha andado con rodeos. Se trata del "Lipsatin Lipstick More than red 48" de la colección de Cristina Pedroche X Inglot. Cuesta 12 euros y está disponible online por si quieres copiar el labial que llevará la última noche del año.

Si te ha enamorado más que el mítico Ruby Woo de MAC , ya sabes... quien avisa no es traidor.