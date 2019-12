26 dic 2019

Hay tres momentos que España espera con expectación cada Navidad: el discurso del Rey, la lotería y el look de Cristina Pedroche en las Campanadas. Como viene siendo ya habitual, la presentadora recorre días antes del 31 de diciembre los platós televisivos para ir dando pistas acerca de su vestido y continuar así acrecentando la expectación. En ‘El Hormiguero’, donde apareció con un sexy conjunto negro de crop top con pantalones, no solo confesó que el diseño no estaba aún terminado, sino que su padre, que asistió a la prueba de vestuario y ha opinado sobre el modelito en cuestión dijo “No está mal: la vas a liar”.

En un momento en el que lo choni está de moda (y que conste que no lo decimos a malas), nadie como Cristina Pedroche va a saber darle a la última noche del año ese sabor extravagante y casi circense que la vallecana ha sabido siempre darle a la velada.

Parece que la presentadora ya va ensayando para sorprendernos ante las 12 campanadas y comienza a apostar por diseños transparentes que pueden servir de base para la gran noche. Este dos piezas de Capriche, comparado con los diseños a los que nos ha acostumbrado, podría parecer un outfit monjil, pero tal vez sea una pista de lo que está por llegar. Transparencias, brillos, braguitas XL y abdominales son las claves de este look y las que quizás estén presentes la última noche del año, aunque si somos sinceros, sus vestidos no suelen permitir que las braguitas tengan cabida...

Cristina Pedroche en su reciente paso por 'El Hormiguero' con un dos piezas muy sexy de Capriche. pinit instagram

Pedroche nos ha acostumbrado a looks que nunca son lo que parecen. Un vestido que en realidad es un bikini (o viceversa, porque nunca nos quedó claro), monos con tales transparencias que bien podrían parecer prendas de lencería y vestidos con los que estirar el brazo para coger una gamba puede desembocar en un ‘wardrobe malfuncion’ en toda regla son los clásicos de su armario. Pero es que Pedroche ni siquiera apuesta por una cazadora denim normal cuando posa en sus redes. Lo sabemos: nadie diría “¡Qué elegante!” al ver este look, pero lo mejor es que a ella le da completamente igual tanto la elegancia, como lo que la gente opine de ella.

"Estoy muerta, pero no se nota", decía Pedroche en este post de Instagram. La capacidad de la presentadora para reírse de sí misma no tiene límites. pinit

En un giro inesperado, de choni pasa a dominatrix haciendo un homenaje a Trinity de Matrix con este conjunto de Malne. La máxima de Cristina Pedroche parece ser o enseñar mucho, o respirar poco, pues nos tememos con este look un estornudo puede terminar en explosión casi nuclear.

Antes muerta que sencilla. Cristina Pedroche en versión dominatrix, la fantasía de más de un@, seguro. pinit instagram

El look dominatrix también encuentra su vertiente más casual, si podemos vincular lo casual a lo dominatrix (quizás comido demasiado estas Navidades y tenemos las neuronas juguetonas), como demuestra con este look que haría a cualquier abuelita taparse los ojos. A las abuelas y a nosotras, claro…

El look de Pedroche en momentos más estivales, enfundada en cuerpo pero con un poquito más de holgura que en la imagen anterior. Igualmente, el efecto push up del escote, nos hace dirigir la mirada hacia un sólo punto, ¿verdad? pinit instagram

Si las aberturas son siempre complicadas y suelen ser las grandes enemigas de la sofisticación, Pedroche sube la apuesta y las combina con transparencias sin necesidad de que sea el 31 de diciembre. La alfombra roja es para ella otra oportunidad de presumir de tipazo y sobre todo, de su aura choni, esa de la que tan orgullosa está.

Cristina Pedroche en un photocall, esta vez de blanco, pero con la misma maxi braga que tanto le gusta llevar y por supuesto, dejando a la vista su cintura bien definida. pinit instagram

En muchas ocasiones sentimos la necesidad de acercarnos al plató y de susurrarle al oído “No hace falta ir siempre disfrazada de Britney Spears en el 2003”, pero la verdad es que reprimimos nuestros instintos y dejamos que ella trabaje enfundada en un vestido de Andrés Acosta con el que vuelve a parecer que ha salido de una pelea entre leones.

Estética cicerse para un look poco afortunado que, por vez primera, muestra una incipiente barriga. pinit instagram

De lo que no cabeza duda es que Cristina Pedroche siempre llama la atención, y no solo porque los medios se interesen por ella, sino porque sus looks parecen a veces salidos de un estuche repleto de subrayadores, como ocurre con este mono de Goi.

Cristina Pedroche presumiendo de tipazo con este mono fosforito que no se puede poner casi nadie. Y a ella, por supuesto, le queda bien. pinit instagram

Ni en vaqueros Pedroche le da a la moda un respiro: hablemos de estos jeans de Asos con los que no os recomendamos salir a la calle en pleno invierno. Es más: os recomendamos no salir a la calle jamás con ellos puestos.

Ya que no enseñamos delantera, vamos a lucir un poco el trasero, que tampoco desmerece y está muy bien puesto. pinit instagram

Entre tanta excentricidad en su día a día, ¿con qué nos va a sorprender esta vez Cristina Pedroche en su gran noche? Si es incapaz de llevar ni una cazadora denim ni unos jeans normalitos, quién sabe con qué look conseguirá comenzar el 2020 siendo su nombre el más repetido del recién estrenado año.