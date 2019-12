19 dic 2019

Puede que "¿Cuál será el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas?" sea una de las preguntas más formuladas últimamente. Aún no sabemos nada de él a ciencia cierta, sin embargo, y según la misma presentadora "es el que más problemas está dando", lo que vaticina una polémica asegurada el 31 de diciembre.

Y es que, aunque llevan varios meses con el vestido en mente, no todo ha salido a pedir de boca y no tienen plan B, "Llevamos con la idea desde marzo, en julio me tomaron las medidas y mi cuerpo es un poco acordeón. Estoy con la regla y estoy hinchada" decía en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

Ha sido la propia Pedroche quien ha desvelado en 'El Hormiguero' que aunque nunca lo ha hecho, este año le ha enseñado su vestido a sus padres.

“Mis padres nunca han venido a ver mi vestido y lo han visto. Según entro, mis padres se quedaron en la esquina sin decir nada y ellos son muy alegres. Mi madre me dijo: 'de todos los vestidos tan bonitos que hay, tienes que ir así'. A mí me parece bien, que opine. Mi padre dijo: 'pues la vas a liar, no está mal'. Mi padre está muy orgulloso de mí, si hasta enseña el DNI y dice 'mira, Pedroche' ".

Solo queda esperar para verlo en directo...