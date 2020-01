2 ene 2020

Lo mejor de la nueva línea cosmética de Victoria Beckham no son tanto las cremas, que pueden entrar o no en tu rutina de belleza, sino la oportunidad de verla en movimiento gracias a los vídeos que está grabando para contar sus trucos de tratamiento y maquillaje. No es muy habitual que la ex Spice se preste a algo más que posadísimas fotos, así que poder comprobar cómo habla, gesticula y se mueve es una fantasía fan. Además, sus trucos no están nada mal, especialmente este que tiene que ver con uno de sus complejos más comentados: su sonrisa.

Victoria Beckham junto a la maquilladora británica Lisa Eldridge. pinit INSTAGRAM

Las fans de Victoria Beckham lo saben desde siempre: la diseñadora procura mantener un gesto serio porque lo encuentra más favorecedor. Son sonrisa, quizá debido a sus labios finos, no le gusta nada. Y aunque con la edad ha sabido librarse un poco de este complejo tonto, es cierto que suele conservar un rictus serio en las fotos. Ahora, gracias a un vídeo de maquillaje que ha grabado con la maquilladora Lisa Eldridge, sabemos cómo se maquilla para que sus labios parezcan más voluminosos.





Victoria Beckham empieza recomendando que maquillemos los labios mientras estén más bien secos, pues absorben mucho más producto. Tras rellenar con un labial líquido de su colección que extiende con los dedos, perfila el labio por fuera con un lápiz blando (esto también lo hacía Kylie Jenner). Su toque original para conseguir ópticamente más grosor es rellenar el arco de Cupido, el espacio con forma de corazón del labio superior. En el vídeo la vemos hacerlo con un lápiz en tono nude y queda fantástico. ¿Lo probamos?