30 dic 2019

Has estado pensado durante semanas en el look que llevarás en Nochevieja, en los zapatos, el peinado y el maquillaje. Pero lo que no esperabas era encontrarte en el último minuto, con que las ojeras no han querido desaparecer y que amenazan con arruinar tu look de maquillaje. Seguro que esta situación te resulta familiar. Cuando esto ocurre, lo único que quieres es uno de esos trucos express que te garanticen un efecto de buena cara inmediato pero ¿A qué aliado recurres cuando apenas tienes unos minutos para conseguirlo?

Si ninguno de tus imprescindibles de neceser te sirve, entonces es el momento de que tomes nota de estos dos trucos infalibles y súper rápidos:

1. El frío será tu mejor aliado: El primero de los trucos que te recomendamos y del que seguro has oído hablar alguna vez, es que el frío aporta un efecto añadido a las propiedades de cualquier cosmético. Ayuda a refrescar tu piel y a darle un efecto mucho más relajado y juvenil.

Nuestro consejo es que antes de aplicarte el maquillaje, te asegures de meter unos minutos tu crema hidratante o crema de contorno de ojos en la nevera o congelador para conseguir ese efecto flash, rápido y favorecedor que buscas al aplicarlas. Este consejo también podrás ponerlo en práctica con los parches de ojos.





2. Mascarilla casera de rodajas de pepino: El pepino tiene numerosos beneficios y propiedades, entre ellas la de eliminar las ojeras, aportar luminosidad y frescura a la mirada.

Para llevar a cabo este segundo truco beauty te proponemos que te vayas directa a la cocina, te hagas con dos rodajas de pepino y que posteriormente te las pongas sobre los ojos durante media hora. Después lávate la cara con abundante agua fría y ¡verás que diferencia!

Con estos dos consejos beauty salvavidas no tendrás excusa para brillar por todo lo alto este fin de año o incluso en cualquier otro próximo evento que se te presente ¿Preparada para presumir de rostro perfecto?