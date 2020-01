28 ene 2020

Primero fueron los Premios Forqué, luego llegaron los Feroz y el sábado pasado se celebraron los Goya. En los tres no solo pudimos deleitarnos viendo unos vestidos maravillosos sobre la alfombra rojas, sino que también disfrutamos de unos looks de belleza de lo más inspiradores, de los que ya hemos cogido ideas para nuestros próximos eventos sociales. Pero, ¿sabes qué tenían en común los mejores maquillajes de la alfombra roja del cine español? La base de maquillaje que llevaban las actrices e influencers.

Teint Idole Ultra Wear Nude, de Lancôme, no solo es la base de maquillaje preferida de Penélope Cruz, sino que ahora son otras muchas famosas las que no pueden vivir sin ella. Clara Lago, Belén Rueda o Paula Ordovás son solo tres ejemplos de las siete celebrities que la usaron en su look beauty de los Goya. 24 horas de duración, una cobertura media y un acabado mate luminoso son las tres características principales de este producto de maquillaje que ofrece 45 tonos para que encuentres el que más se ajusta a tu piel.

Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme en España, fue el artífice del maquillaje de Paula Ordovás para los Goya. Por supuesto, aplicó la base Teint Idole Ultra Wear Nude sobre su rostro.

“Para elegir el tono perfecto de la base de maquillaje debes observar qué color tienen tu mandíbula, cuello manos e incluso los pies. De esta manera unificarás la imagenglobal de tu piel con un maquillaje que quede natural”, asegura Lisa Eldridge, directora creativa de Lancôme. Además, la maquilladora advierte: “nunca hay que llevar un maquillaje dos tonos por encima del color natural de tu pie, ni mucho menos dos por debajo; por lo que hay que escoger el que más se asemeje a la dermis”.

Base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear Nude de Lancome (42 €/u).

La mejor manera de aplicar cualquier base líquida es con la ayuda de una brocha, con la que extenderás de manera uniforme, unificarás la piel y obtendrás un aspecto muy natural. Comienza por la zona central del rostro (zona T) y ve extendiendo el maquillaje hacia fuera y ¡voilà!