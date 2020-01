30 ene 2020

La agenda de Margot Robbie está cada vez más llena de galas, entregas de premios y de estrenos, sobre todo ahora que la actriz se encuentra en plena presentación de su última película 'Birds of Pray', un spin-off de la película del 'Escuadrón Suicida'.

Una nueva premiere que la ha llevado hace pocos días a México y por la que ayer volvió a pisar la alfombra roja en Londres. Y como era de esperar, la actriz ha vuelto a impresionar, no solo con su talento delante de las cámaras, sino con su look. Y es que esta vez la actriz australiana acudió con una propuesta estilística arriesgada en la que no faltó detalle, pero lo que tampoco pasó desapercibido fue su maquillaje de ojos.





Esta vez la intérprete dejó a un lado el maquillaje natural al que nos tiene más acostumbradas y arriesgó con un beauty look de lo más rompedor, con una sombra de ojos glitter en tono amarillo. Un color que combinó a la perfección con un labial rosa a juego con su rubor en las mejillas y sus llamativos guantes. En cuanto a la melena, Margot Robbie optó por llevarla suelta, con la raya de lado y con ondas muy deshechas de medios a puntas, un detalle perfecto para aportar mucha naturalidad al look.

La actriz lució un maquillaje natural con sombra de ojos en color amarillo, con brillos y ligeros toques de sombra naranja en el párpado inferior. pinit

Pero, sin duda, lo que más nos ha llamado la atención de esta impresionante aparición de la intérprete ha sido su maquillaje. Un look beauty que en esta ocasión ha sido obra de la maquilladora Pati Dubroff y que no nos extrañaría nada que pasase a convertirse en el más copiado este 2020.

¿La razón? El color amarillo con glitter da mucha más luz a la mirada de la actriz y además cuenta también con ligeros toques muy sutiles de sombra anaranjada en el párpado inferior. Un detalle que, además de resaltar la mirada y darle profundidad, combina muy bien con el amarillo del párpado móvil y sobre todo con las pieles claritas y el pelo rubio.

Así que si tu cabello es rubio y aún no tienes estos dos tonos de sombra de ojos en tu poder, te recomendamos que te acerques a tu tienda favorita y te hagas con ellos porque el lookazo estará asegurado.

En Sephora hemos encontrado estos dos productos con los que podrás conseguir un look beauty similar al de la actriz. Por un lado, la Twinkle Twinkle Liquid Glitter Eye, una sombra de ojos ultrabrillante con base de purpurina líquida en color amarillo de Too Faced y este colorete en polvo de Chanel, en un tono rosado perfecto para las mejillas.

1. Sombra de ojos ultrabrillante a base de purpurina líquida de Too Faced (22,55 euros). / 2. Colorete en polvo de Chanel, tono 55 In Love (44,95 euros). pinit

¿A qué esperas para copiar este maquillaje?