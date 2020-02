12 feb 2020

De todos los maquillajes que vemos día tras día en las cuentas de Instagram de nuestras influencers favoritas, hay una que siempre consigue llamarnos especialmente la atención sobre todo por su maquillaje de labios absolutamente perfecto. Por si no lo has adivinado ya, nos referimos a Teresa Andrés Gonzalvo. La influencer es experta, no solo en inspirarnos con sus estilismos, sino también en conseguir que sus labios perfectamente perfilados se conviertan siempre en los verdaderos protagonistas de la mayoría de sus maquillajes.

Teresa Andrés Gonzalvo siempre consigue que sus labios se vean más gruesos y voluminosos y para ello lo único que necesita son dos herramientas de maquillaje infalibles, que siempre van con ella en su bolso y que precisamente la influencer se ha llevado a su último viaje por los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York.

La influencer ha compartido los dos pasos imprescindibles que nunca faltan en su maquillaje de labios. pinit

"Me preguntáis mucho sobre cómo me pinto los labios, así que me los he pintado y quería enseñaros los productos que uso generalmente y sobre todo en este viaje a Nueva York. Uso los labiales de Fenty Beauty que me encantan y también los de Dior Addict Lip Maximizer. Y como soy experta en perder perfiladores, entonces uno de los económicos que siempre uso y que lo llevo en todos los bolsos, es este de Mercadona (el número 4) y es bastante barato. Siempre me pongo primero el perfilador y después el labial y queda así", ha explicado la influencer a sus seguidores en uno de sus últimos stories.

Teresa Andrés Gonzalvo ha compartido en Instagram los dos productos imprescindibles que no faltan en su neceser. pinit

Así que si después de fichar esta clave beauty de la influencer, tú también quieres ponerlo a prueba y pasar de unos labios finos a unos labios bastante más gruesos y sin tratamientos estéticos de por medio, te recomendamos que no pierdas de vista los dos labiales y el perfilador que necesitas para conseguir el mismo resultado que la influencer:





EL Gloss Bomb Universal Lip Luminizer (17,55 euros) o el Dior Addict Lip Maximizer (37,50 euros) y por último el Perfilador de labios larga duración nº4 de Deliplus y que podrás encontrar en Mercadona por 2,97 euros.

1. Gloss Bomb Universal Lip Luminizer (17,55 euros) / 2. Gloss de Dior Addict Lip Maximizer (37,50 euros) / 3. Perfilador de labios larga duración nº4 (2,97 euros) pinit

Pero antes de nada, tienes que tener claro que para que tus labios se vean perfectos, también debes cuidarlos y en este paso la exfoliación y la hidratación juegan un papel importante. De hecho, preparar los labios antes de maquillarlos es uno de los pasos imprescindibles de cualquier maquillador profesional, además la exfoliación también ayudará a que tus labios se vean más gruesos.

En cuanto al uso del perfilador, lo mejor es que comiences dibujando la forma del labio justo unos milímetros por encima de la línea natural del mismo. Pero para que quede natural no la sobrepases del todo y difumínala ligeramente por la parte interior con ayuda de un pincel, luego solo tendrás que maquillar el labio del color que elijas y ¡listo! ¿A qué esperas para ponerlo en práctica?