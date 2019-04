23 abr 2019

Si tu objetivo es no ponerte años encima no solo tienes que elegir un corte de pelo o peinado favorecedores, sino que también es clave que proporciones a tu piel los cuidados necesarios para su edad y que te maquillajes con los tonos y técnicas adecuadas a las pieles maduras. En este último caso es muy importante prestar especial atención al perímetro bucal, ya que es una zona en la que aparecen las primeras arrugas y maquillar los labios de una forma incorrecta puede ser un error que te ponga años encima de inmediato.

Cuidado con el acabado mate

Las barras de labios mates requieren un extra de precisión en el momento de la aplicación. Además, su textura se adhiere mucho a la piel, por lo que se acentúan las arrugas. Si estas no son demasiado evidentes se pueden disimular exfoliando los labios con un producto específico para la zona (los exfoliantes destinados al rostro son demasiado agresivos para los labios). Y ojo también con el gloss o con las barras de labios de acabado vinilo, ya que resaltan el código de barras.

Usar perfilador sí o sí

Con los años aparecen los primeros surcos y arrugas alrededor de la boca y el temido código de barras, por los que se cuelan los pigmentos, haciendo que el maquillaje de la boca no esté perfecto. Por eso el lápiz de labios –siempre de un tono idéntico al de la barra para que no se note– es imprescindible ya que, llegada a una edad, no solo rellena y fija el pigmento, sino que también evita que el color se desplace fuera de los límites de la boca; efecto que se hace más común con la edad.

No te olvides de la base

Antes de maquillar la zona es conveniente usar un primer para nutrir y alisar. Eso sí, es mejor utilizar una base específica para los labios o, en su defecto un bálsamo, pero nunca un cacao. Su textura oleosa hace que el labial se vuelva inestable, desvaneciéndose al poco rato y provocando también que el color se corra fácilmente.

