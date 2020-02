17 feb 2020

El hallazgo es máximo, porque no sucede todos los días que podemos encontrar este tipo de gestos, tan sencillos pero con tanta efectividad a la hora de hacer que un maquillaje destaque. De hecho, si eres de las que no se da demasiada maña a los pinceles ni tienes tiempo para probar y ensayar técnicas, te puede sacar de más de un atolladero. Sobre todo si de vez en cuando tienes que recurrir a un make up sofisticado y no sabes muy bien cómo conseguirlo. Pues bien: Demi Lovato tiene la solución. Te va a sorprender muchísimo manera facilísima que ha encontrado para lucir un rostro impactante con lo mínimo. Atenta a este truco.

El brillante maquillaje de Demi Lovato, con un truco facilísimo de clonar. pinit

El maquillaje base que propone Demi Lovato no puede ser más sencillo: una buena base, colorete, discretísimo ahumado y labios mate. Nada que no estés cansada de hacerte ya. De hecho, el ahumado no se complica con gradaciones difíciles de conseguir, sino que va directo al grano y a lo básico. El truco que hemos de poner en práctica está en los ojos, así que mejor si recurrimos a unos labios discretos. Como compensación, podemos darle capas de máscara a las pestañas.





La colección disco de Nyx tiene bastantes pigmentos para el maquillaje de ojos con un plus de brillos. pinit

Una vez terminado el maquillaje base, lo único que necesitamos es un par de productos con brillo o glitter y bastante pigmento, entonado si es posible con los colores que llevemos en el look. Se trata de dibujar una línea vertical que sale de las pestañas inferiores, a la altura aproximada de la mitad del párpado, en color plateado. Al principio de la misma, colocamos un punto de color, también con brillo. Nos encanta este truco de Demi Lovato y es facilísimo de conseguir. Nyx tiene un eye liner líquido con glitter (8,90 euros) que te puede servir perfectamente. Y la colección disco está llena de sombras muy pigmentadas para darle el toque de color. Fantasía.