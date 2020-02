19 feb 2020

Un eyeliner bien hecho es una de esas partes de nuestra rutina de maquillaje, que cada mañana al ponernos frente al espejo deseamos que se haga realidad y que salga a la primera, pero esto no siempre es algo fácil de conseguir. La destreza y la práctica en esto juegan una parte fundamental, pero las prisas cada mañana o el hecho de que se nos hayan pegado las sábanas más de la cuenta, incrementa las posibilidades de que no salga bien en el primer intento o igual en ambos ojos. Algo que puede acabar convirtiendo ese delineado en una auténtica tortura.

Y una de las razones por las que no conseguimos que nos salga a la primera, es por ese rabillo del ojo en el que termina nuestro delineado y que cada cierto tiempo acaba arruinando alguno de nuestros maquillajes.

Por suerte cada vez existen más eyeliners en el mercado perfectos para hacernos esta parte del maquillaje mucho más sencilla y si a esto le sumamos el consejo beauty para conseguirlo que ha compartido Laura Escanes en sus recientes Instagram stories, entonces ya no tendremos excusas para lograr un delineado absolutamente perfecto.

Y esta vez, no tiene nada que ver con el típico truco de poner un trozo de celo para delinear el ojo, sino que está relacionado con el tipo de producto con el que lo dibujemos. Lápiz, rotulador, pincel... Lo cierto es que las opciones son muy variadas, pero si lo que quieres es conseguir un eyeliner con un rabillo recto perfecto y acabado en una punta finita, entonces te recomendamos que tomes nota del nuevo aliado en el neceser de la influencer:

Laura Escanes ha compartido su truco para conseguir el delineado de ojos perfecto y en solo tres pasos. pinit

"Sabéis que soy una fan del eyeliner, me preguntáis mucho que cómo lo hago. No soy maquilladora profesional, pero a base de práctica y de ver cómo me lo hacían he ido cogiendo truquitos", ha comenzando explicando la influencer en sus stories. Laura Escanes asegura que para conseguirlo siempre intenta "con el ojo cerrado, hacer la línea recta de abajo primero, luego la de arriba y al final rellenar". Tres pasos súper sencillos para conseguir un eyeliner de diez y en pocos segundos.

Outer Space Eyeliner, 12 euros. pinit

En su caso, la influencer se ha decantado por un eyeliner con pincel fino de Identy Beauty, concretamente el 'Outer Space' hecho a base de pigmentos e ingredientes naturales.: "Yo empecé haciendo el eyeliner con este tipo de pinceles, luego ya los rotuladores y demás, pero para mí es más cómodo con un pincel porque te permite hacerlo a tu gusto completamente", ha rematado la influencer en Instagram.

Pero si por falta de práctica, conseguir ese mismo resultado que le hemos visto a Laura Escanes aún te parece una misión imposible, te aconsejamos que tomes nota de otros dos productos más que te harán ese delineado de ojos mucho más fácil.

Uno de ellos, es el delineador de ojos Maybelline Master Graphic. Este delineador líquido y en formato rotulador cuenta con una innovadora punta de tres ángulos que dibuja automáticamente un delineado por todo el ojo perfecto y que a la vez garantiza un rabillo con el borde más afilado.

Maybelline Master Graphic delineador de ojos, 2,73 euros. pinit

Otro es el eyeliner de ojos de Clarins 3-Dot Liner, este en concreto te ayudará a rematar el delineado para conseguir la perfección personificada. ¿La razón? Este delineador combina la precisión de un delineador de ojos, con el trazo de un lápiz. Todo con una ingeniosa forma de 'tridente' que permite rellenar punto por punto el espacio entre las pestañas para destacar aún más tu mirada.

CLARINS 3-Dot Liner Eyeliner, 28,55 euros. pinit

¿A qué esperas para ponerlos a prueba?