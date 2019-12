3 dic 2019

Compartir en google plus

Aunque llevar una alimentación sana y realizar ejercicio de forma continuada son las claves para deshacernos de esos kilitos de más, somos muy conscientes de que no hemos resuelto ningún misterio universal al darte estos consejos de primero de "ponte en forma". Sin embargo, lo que hemos venido a confesarte hoy es que sabemos cómo ha logrado Laura Escanes recuperar su silueta tan rápido tras haber dado a luz. ¿Te preguntas cómo lo hemos averiguado? Hemos hablado con Crys Dyaz, exdeportista de élite y entrenadora personal de Laura Escanes y de celebrities como Blanca Suárez. La entrenadora se ha aliado con Siken para crear “Sustituve & Fit”, que combina un plan alimenticio hipocalórico que incluye la gama de productos sustitutivos y un plan de ejercicios moderado a llevar a cabo mediante rutinas diarias de tan solo 30 minutos. Hablamos con Crys acerca de las claves para recuperar la silueta tras el parto de forma óptima haciendo siempre del ejercicio y de una alimentación saludable las bases. Y de cómo será el entrenamiento posparto ideal para Laura Escanes.

El entrenamiento durante y después del parto

Aunque Laura Escanes presume en sus redes sociales de tener una talla 40, todavía no ha podido reanudar sus entrenamientos con Crys Dyaz. “Comenzaremos muy, muy pronto.... ¡Acaba de terminar la cuarentena y en seguida retomará sus entrenos! Se ha recuperado muy bien gracias a varios factores como su juventud, el entrenamiento que hemos llevado a cabo desde el comienzo y hasta el final de su embarazo, el haber seguido una correcta alimentación, el haber descansado durante su primer mes postparto, la genética…, explica la entrenadora.





VER 10 FOTOS 10 alimentos integrales para después de entrenar que son mejores que los suplementos

Antes de preguntarle acerca de cuáles son los ejercicios idóneos a practicar tras dar a luz, queremos hacer hincapié en la importancia de entrenar durante el embarazo. "Laura y yo íbamos adaptando los ejercicios según el momento de la gestación y su estado diario, pues es clave adaptarse al momento hormonal/emocional/físico de la embarazada. Por ello es importante (bajo mi punto de vista) hacerlo con alguien especialista y de un modo personalizado", explica. “Durante el primer trimestre hicimos bastante ejercicio cardiovascular sin impacto para disminuir las náuseas (hay evidencia científica de ello). En el segundo trimestre, insistimos en ejercicios de tonificación de espalda, glúteo medio, transverso y suelo pélvico con el fin de corregir sus problemas derivados de la hiperlordosis lumbar y en el último trimestre seguimos manteniendo la actividad para llegar en un estado óptimo al parto y postparto. Continuamos nuestro protocolo de dilatación y expulsivo para preparar el parto", asegura Crys Dyaz.

¿Cuáles son los ejercicios que no debemos realizar durante el embarazo? "Ejercicios de recto anterior del abdomen (favorecen diástasis), trabajos en apnea que descontrolen el suelo pélvico, impacto excesivo, cargas grandes o aumentar el pulso hasta impedir una conversación durante el entrenamiento, que será el condicionante principal de que la embarazada está “fuera” de los límites fisiológicos del entrenamiento”, sentencia la entrenadora. Cuando Laura retome sus entrenamientos, ¿cuáles serán los ejercicios adecuados a realizar?

"Hay que hacer una valoración del suelo pélvico, si tiene o no diástasis abdominal, el estado de las cicatrices (en caso de que las haya), su nivel de energía… Y sobre eso hacer un plan personalizado basado en la mejora progresiva de capacidades aeróbicas, corrección postural (al cambiar el centro de gravedad y “perder la tripa”), realizar un trabajo de suelo pélvico potente, ahondar en la tonificación de transverso y hacer ejercicios sin impacto. Progresivamente iremos incorporando intensidad", explica.

Video: Cómo reducir cintura fácilmente siken

Las claves en la cocina y el gimnasio para perder peso

Teniendo en cuenta que los entrenos que propone Crys Dyaz para perder peso son tan solo de 30 minutos, queremos saber si ese tiempo es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. "Si en 30 minutos haces un entrenamiento de calidad y compensado, es suficiente, pero depende también del entrenamiento que realices. Un HIIT de media hora es capaz de activar el metabolismo de las grasas de un modo muy potente, pero sin embargo un entrenamiento de fuerza seguramente se quede corto. Lo importante es la constancia y tener claro el objetivo", asegura.





VER 11 FOTOS Estas son las dietas favoritas de las famosas

Por otro lado, "Lo importante es llevar una dieta coherente, compensada y equilibrada en cuanto a cantidad y calidad de alimentos. No es necesario hacer cinco comidas al día si el cuerpo no te lo pide o lo asimila bien y tampoco adherirse al ayuno intermitente (tan en tendencia) si tu organismo no lo permite", explica.

Tras entrenar, ¿recomienda hacer comidas post workout? De ser así, ¿en qué consistirían? "Sí, siempre. Durante la famosa ventana metabólica (aunque existen controversias) recomiendo hacer una ingesta de proteínas “potente” que depende de la hora del día pueden ser barritas proteicas, como por ejemplo las de Silken, batidos hiperproteicos, un yogur con fruta, un revuelto de huevos con aguacate y semillas, algo de legumbre alta en proteína con pollo…", recomienda la entrenadora.

Las rutinas deportivas de 30 minutos de Crys Díaz

Para todos los ejercicios hay que tener en cuenta:

-El tiempo de entreno: 30”/30” para principiantes, 40/20 para gente de nivel medio y 1'/15” para personas de nivel avanzado.

-Indicaciones: repetir los cuatro ejercicios cuatro veces (calentando cinco minutos antes con movilidad articular y activación metabólica y estirar cinco minutos después) y descansar dos minutos entre cada bloque para beber y recuperar pulso.

1. Rutina de glúteo:

1. Lunge crucé atrás

2. Bailarina

3. Pasos laterales en sentadilla

6. Hip trust en suelo (ídem a una pierna para nivel avanzado).

Crys Dyaz, la entrenadora de las famosas pinit Siken

2. Rutina de abdomen:

1. Plancha con movimiento hacia delante, hacia atrás y lateral

2. Crunch en huevo con bajada lenta

3. Comandos

4. Plancha abriendo y cerrando piernas





VER 5 FOTOS Cinco ejercicios para tonificar el abdomen

3. Rutina quemagrasa

1. Abrir y cerrar dando un puñetazo al aire

2. Skipping con burpee

3. Sprint futbolista

4. Mountain climb





VER 5 FOTOS 5 ejercicios para adelgazar los brazos

4. Rutina de brazos

1. Directos + ganchos

2. Fondos con rodillas

3. Vibraciones delante + Vibraciones laterales con puños cerrados

4. Manos / Relajar tres segundos