En el universo millennial, la astrología no es ninguna frivolidad. Al contrario: la nueva generación de creyentes en los astros ha convertido dicho arte arcano en un floreciente negocio y una herramienta de autoayuda de primer orden. Por ello, la presentación del zodíaco ya no se limita a las humildes ilustraciones de antaño, sino que ha evolucionado hacia las cuidadas estéticas de la era digital y se ha hibridado con todo tipo de actividades, desde la comercialización de apps hasta la predicción a través de algoritmos. En la cuenta de Instagram de Cogey, astróloga neoyorquina, la sofisticación viene de la mano del maquillaje. Crea fantásticos looks retro que son tan fascinantes como sus propias predicciones. El sueño de Twiggy y Diana Ross hecho realidad.

Para Capricornio, Cogey creó un maquillaje de ojos suavemente rosa. pinit

En su último proyecto, Cogey ha tenido la grandísima idea de diseñar un maquillaje de ojos para cada uno de los signos del zodíaco. de hecho, ha confeccionado un paso a paso para cada uno, de forma que podamos clonar cada uno de sus diseños. Para Capricornio ha creado un look rosa perfecto, con mucho corrector, polvos y un 'cat eye' no demasiado definido, para que sea más fácil dibujarlo. Sin duda, un maquillaje al alcance de las más novatas.

El maquillaje de ojos inspirado en Aries es uno de los más difíciles de clonar. pinit

Uno de los diseños más espectaculares que hemos visto hasta la fecha en este proyecto del horóscopo es el dedicado a Aries. Se trata de un maquillaje claramente de fiesta, que requiere bastante pericia técnica. En su perfil de Instagram, Cogey añade un paso a paso súper instructivo aunque advierte de que no es fácil lograr este look, inspirado en una fiesta con tequila que termina en una gran bronca. Porque Aries tiene mucho carácter.

El maquillaje que Cogey ha creado para Virgo juega con distintos tonos dorados. pinit

Para el signo de Virgo, Cogey creó un maquillaje no demasiado recargado, pero con un precioso juego cromático alrededor del dorado. Porque Virgo es tan inteligente como suave, su look tenía que ser complejo pero no demasiado ostentoso.

El maquillaje que Cogey dedica a Acuario es uno de los favoritos de la serie. pinit

El maquillaje de Acuario es uno de los favoritos. Sin duda, se trata del típico diseño que querríamos llevar hoy a cualquier fiesta. La apuesta es fuerte: Cogey combina un 'cat eye' discreto con una sombra de ojos verde bosque enmarcada con otra potente línea negra, que se difumina a marrón y el inevitable rosa. Una pasada.

Para un signo de agua como Piscis era inevitable la sombra azul. pinit

Para Piscis, la astróloga y maquilladora optó por inspirarse en los loos de los primeros años 60, aún influidos por las tendencias de los 50 pero con sombras más brillantes y el eyeliner más marcado y alargado. Este es otro diseño perfecto para iniciarse: combina el inevitable corrector, sombra azul y un tono rosado, además de un 'cat eye' impecable.

El maquillaje para el signo de Libra es el más retro de la serie. pinit

Otro maquillaje fuerte de Cagey es para el signo de Libra, el signo zodiacal de la coquetería, el refinamiento y el temperamento artístico. Una sombra de ojos como esta, con ese subrayado negro enmarcándola, requiere un estilismo a la altura: tiene que ser espectacular. De hecho, la astróloga recomienda mirarse en el espejo y decirse a una misma "eres lo más" antes de comenzar a maquillar.