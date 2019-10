18 oct 2019

La aceleración que afecta al mundo de la moda, con las firmas obligadas a sacar nuevas colecciones a toda velocidad, afecta también a las tendencias de pelo. Las famosas globales e influencers digitales tienen que mostrarnos nuevos looks a un ritmo desenfrenado para evitar nuestro aburrimiento. El objetivo está claro: que sigamos mirándolas y admirándolas. Sin tiempo para innovar, los estilistas no tienen más remedio que acudir al archivo y rescatar los peinados que fueron grandes en décadas pasadas. A veces, como en este look retro que ha convencido a las más poderosas del showbusiness, sin apenas actualización. La verdad es que Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kylie Jenner y Sophie Turner están guapísimas.

El recogido años 60, actualizado para que lo luzca Jennifer López. pinit INSTAGRAM

El ideólogo de esta resurrección no ha sido otro que Chris Appleton, estilista de cabecera de Kim Kardashian y sus hermanas, y uno de los peluqueros más solicitados de Los Ángeles. Normal que se apunte a l a fiebre del revival: tiene que encontrar looks de pelo bonitos e impactantes para un montón de famosas. En este caso, lo tenía fácil. Solo ha revisado las tendencias de los años 90, casi tan revivalistas como las de hoy.

En realidad, este recogido que en los años 60 se llevó fuertemente cardado y bastante rígido gracias a litros y litros de laca, fue retomado en la década de los 90 en una versión más natural, que es la que hoy estamos viendo. Una actualización que sigue teniendo el aire femenino y sexy que le hizo triunfar en el siglo pasado.

Sophie Turner está impresionante con este recogido años 60. pinit INSTAGRAM

Aunque este peinado retro funciona genial en los looks de noche o más formales, es también ideal para llevar a la oficina. La técnica de acabado no puede ser más fácil, sobre todo si tienes el pelo liso. Solo tienes que recogerte la mitad del pelo con una simple goma y sacar las puntas de la melena con un cepillo redondo y un secador. Para terminar, solo tienes que tapar la goma con un mechón de pelo que puedes fijar bajo la coleta con horquillas.

A la hora de conseguir un resultado lo más estiloso posible, las estilistas de las famosas aconsejan que el recogido se sitúe lo más alto posible, para darle sofisticación al acabado. Nos gusta especialmente una variación que ha llevado Kim Kardashian: en vez de recoger media melena, recurrir a una cola de caballo altísima. Es un truco que quita años. Comprobado.