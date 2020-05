25 may 2020

A pesar de que prácticamente el mundo entero continúa confinado las diferentes industrias están haciendo todo lo que pueden para comenzar lo antes posible con la nueva normalidad. Este es el caso del mundo de la música, en el que los cantantes no han dejado de componer nuevas canciones. Rain on Me ha sido el último sencillo que se ha presentado a lo grande. Protagonizado por Lady Gaga y Ariana Grande, este fin de semana no solo se ha hablado de que ya amenaza con convertirse en uno de los temas del verano, sino que los peinados y maquillajes de ambas han sido de lo más comentados.

Después de que Gaga apareciese en su anterior videoclip con la melena teñida de rosa, –se estrenó a principios del mes de marzo y poco después este color se convirtió en el tinte estrella de la cuarentena–, en este hace un guiño al peinado preferido de Ariana y en algunos clips la neoyorkina sale con una coleta alta, muy tirante y extralarga. ¿Cómo le corresponde su colega? Luciendo un look capilar insólito en ella: el pelo suelto y repleto de ondas

Aunque el pelo no es el único aspecto beauty que llama la atención en este trabajo musical. Las dos llevan los ojos maquillados con sendos eyeliners gráficos de color blanco que, a juzgar por las últimas imágenes que ha subido la intérprete de Thank U, Next a su cuenta de Instagram no parecen tan difíciles de recrear en casa.

Ariana ha mostrado su versión de la creación del maquillador Michael Anthony, donde mezcla un delineado blanco, gráfico y de estilo futurista, aplicado en el párpado superior dibujando una forma de ala, con uno clásico de color negro que aporta profundidad a la mirada.

Ella no desvela qué productos ha usado para conseguir este maquillaje de ojos, pero si tú quieres recrearlo delante del espejo te aconsejamos que lo hagas con uno líquido o en gel en vez de con un lápiz, ya que con las dos primeras opciones conseguirás un trazo más opaco y duradero. Una alternativa es imitar a Sarah Tanno, la maquilladora de Gaga, y utilizar directamente una sombra blanca para hacer el delineado. Tan solo tienes que aplicarla con un pincel biselado humedecido en agua para asegurarte de que la sombra queda bien pigmentada sobre la piel.