12 jun 2020

Compartir en google plus

Antes del confinamiento las redes sociales ya eran un una fuente inagotable de trucos de belleza caseros con los que poder darle un nuevo aire a tu pelo, maquillaje y manicura. Pero durante la cuarentena los usuarios han dejado volar alto su imaginación y nos han deleitado con consejos fáciles para lucir una melena peinada con unas ondas dignas de cualquier peluquero, con ayuda del cinturón del albornoz, o cómo sacarle el máximo partido al lápiz de cejas. El último hit en llegar tiene como objetivo encontrar el color perfecto de base de maquillaje, a la vez que neutraliza los diferentes tonos que tenemos en el rostro.

La creadora de este alocado, pero eficaz, tip de belleza es la maquilladora Hannah Rosie Bennet. El truco para conseguir tu tono de base de maquillaje perfecto consiste en aplicar pigmentos rojos, azules y amarillos en toda la cara, para después mezclar todos con ayuda de una brocha de maquillaje y conseguir, como por arte de magia, una base perfecta. Según ella, la razón por la que esto funciona es porque todas las bases que hay en el mercado están fabricadas a partir de cuatro colores primarios.

Eso sí, si quieres llevar a cabo esta estratagema tendrás que recurrir a una paleta de maquillaje profesional, como las que tienen en Make Up For Ever –Flash Color Palette Multi-use contiene 12 tonos en crema que se pueden aplicar sobre rostro, ojos, labios y cuerpo y los labios–, Harpo o Kryolan. Y, con ayuda de unos bastoncillos de los oídos, aplicar puntitos multicolor a lo largo de tu cara para que estos neutralicen las diferentes pigmentaciones de tu piel, una vez los hayas mezclado y difuminado con ayuda de una brocha.

En el video la maquilladora dice que ella también aplica el color blanco porque su tez es bastante clara; por lo que si la tuya tiene un tono aceituna te tocará pintar algunos puntitos amarillos más y añadir también el color salmón . Y si tu piel es negra, usa pigmentos negro, rojo, azul y púrpura, obviando el blanco y el amarillo. Además, si quieres un toque extra de luz también puedes agregar algunos puntos de iluminador antes de mezclar todos los tonos.