19 jun 2020

Elegir mal una base de maquillaje tiene sus consecuencias. Peor aún si hablamos de pieles maduras que han pasado los 50 y necesitan un extra de hidratación para que el makeup no pase malas facturas. Y nos reafirmamos al saber que el 47% del gasto en productos de belleza lo realizan los mayores de 55 en nuestro país según un estudio elaborado por Kantar Worldpanel para L’Oréal España.

Una base con activos antiedad no es una opción, es imprescindible al igual que las cremas y las mujeres que han superado la mitad de siglo lo saben. "Son inconformistas, tienen confianza en sí mismas, desean cuidarse y se aceptan tal y como son", asegura Estefanía Yágüez, directora de Consumer & Market Intelligence de L’Oréal España.





¿Qué beneficios y características tienen que tener estos productos de maquillaje? Busca fórmulas enriquecidas con ingredientes antioxidantes, ligeros y antiedad que se encarguen de no acartonar la piel, de no acentuar las arrugas y de no crear un efecto máscara indeseado. Además de tener la capacidad de adaptarse a la elasticidad de la piel para que dure horas y horas intacto. (Si tiene protección solar no la dejes escapar).

Como truco para esta década: aplicar siempre después de una hidratante o mezclar el maquillaje con dos gotas de aceite facial.

L'Oreal Paris Age Perfect Base de Maquillaje Antiedad.

Como la línea Age Perfect de L'Oréal Paris y su base fundente y radiante que no cubre los signos de la edad, si no que los celebra, contiene aceites de flores y pro-xylane que deja una tez perfectamente unificada e hidratada. Encuéntrala en Amazon por 15,65 euros.

Una gama media adaptada a todos los bolsillos que funciona con eficacia. Al igual que estas alternativas, como la base de maquillaje Radiant Lift de Max Factor con ácido hialurónico y glicerina (16,90 euros en Amazon), la Matte Clay Skin Clarifying Foundation de The Body Shop con aceite de árbol de té de Kenia y una textura ultraligera (13 euros), o la Perfectionist Youth-Infusing SPF 25 de Estée Lauder por 32,70 euros en Primor.