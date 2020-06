23 jun 2020

Los trucos de maquillaje solo tienen un inconveniente: necesitamos personalizarlos sí o sí porque muy pocos son tan universalmente efectivos que podemos clonarlos prácticamente todas. Los dos que hemos observado en los maquillajes de verano de Pilar Rubio sí están muy cerca de favorecernos a muchísimas: solo si ya tienes una cejas naturalmente súper pobladas (¡qué suerte!) o unos labios increíblemente definidos y gruesos (¡mas suerte aún!) puedes ignorar absolutamente sus consejos. De hecho, el verano es la estación en la que estas dos estrategias de maquillaje funcionan especialmente bien: con el rostro bronceado, podemos llegar a pasarnos con el colorete y el iluminador para lograr alguna dimensión de color, con resultados a veces no demasiado buenos. Atención a los rasgos que Pilar Rubio opta por resaltar porque logran el efecto subrayado que buscamos, sin añadir colores al make up. Y un extra: quedan súper sexys.

La moraleja del maquillaje favorito de Pilar Rubio es esta: no hay porqué caer en las sombras de colores y los labios chillones para impedir que el make up no sea engullido por el bronceado. Si necesitamos remarcar nuestras facciones pero no queremos sobrecargar, nuestro mejor aliado será este truco de la colaboradora de "El hormiguero": insistir en las cejas. Tanto si las tienes naturalmente pobladas como si son escasas, un buen trabajo con lápiz, polvos y fijador te ayudará a lograr la definición y la intensidad de color en este rasgo del rostro. De esta forma, lograrás que el mínimo maquillaje que te pongas en los ojos (si quieres, únicamente máscara) quedará súper destacado y bien enmarcado.

El segundo truco de gran maquilladora al que recurre Pilar Rubio tiene que ver con los labios, y lo observamos tanto en los maquillajes más elaborados como en los más naturales. En realidad funciona con todos los tipos de labiales, pero con estos tonos cremosos y naturales, funcionan especialmente bien. Se trata de delinear los labios por fuera de su contorno natural, rellenando además la zona del labio superior que suele tener forma de corazón. Este mínimo gesto logra que los labios parezcan inmediatamente más gruesos y sexys. Eso sí: no trates de rellenarlo con demasiado producto porque puedes llamar demasiado la atención. Pilar Rubio lo hace en la medida justa. Es efectivo cien por cien.