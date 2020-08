27 ago 2020

Compartir en google plus

Creemos saberlo todo de la rutina de belleza de Vicky Martín Berrocal. Desde el tratamiento que utiliza para acabar con el encrespamiento hasta el sérum antiedad de lujo con vitamina C que está entre sus imprescindibles desde hace 14 años.

Video: Vicky Martín Berrocal: sus cosméticos favoritos de cara y cuerpo

La diseñadora tiene el poder de seguir sorprendiéndonos, tanto con sus nuevos proyectos como la colección de ropa de cama que agotó el primer día que salió a la venta o con su cuenta de Instagram, en la ha mostrado entre otros, los polvos bronceadores que utiliza para tener la piel tan perfecta en todo momento.





VER 11 FOTOS 11 polvos de sol para lucir buena cara durante todo el verano

Se trata de un cosmético best seller entre maquilladores y famosas que está creado por la makeup artist de las celebrities Charlotte Tilbury para su firma. Unos polvos de sol perfectos para utilizar a los 20 y a los 50 gracias a sus ingredientes top que lo disimulan todo, no resecan y no marcan aún más las arrugas.

Vicky Martín Berrocal utiliza los Airbrush Bronzer de CT (51,99 euros en Sephora), unos polvos mate infusionados con ácido hialurónico para dar tono al cutis y a la vez hidratarlo y tonificarlo gracias a su efecto tensor.

Ideales para alargar el moreno con un tono bronceado resplandeciente y perfectos para disimular pequeñas imperfecciones del rostro como poros y rojeces. Además, está disponible en cuatro colores diferentes que encajan a la perfección con todos los tonos de cutis. Eleva el rendimiento de tu neceser con estos polvos bronceadores que ponen buena cara al instante. No nos des las gracias, dáselas a Vicky.