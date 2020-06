25 jun 2020

Lo de Vicky Martín Berrocal es diseñar, pero tenemos que reconocer que estamos cogiendo gustillo a su faceta de beauty junkie en Instagram. Porque en las últimas interacciones con sus seguidores, la diseñadora ha desvelado sus mejores secretos de belleza entre los que se encuentran dos cremas reductoras con las que quema grasas mientras duerme, su masaje favorito para eliminar la celulitis, un tratamiento para el pelo con el que consigue eliminar el encrespamiento o el sérum antiedad de lujo que ha confesado que lleva utilizando unos 14 años.

"Hoy os quiero confesar mi secreto de belleza, se llama C E Ferulic y se trata de la vitamina C más pura del mercado. He probado muchas pero ninguna es como esta. Me la echo por la mañana, unas cuatro o cinco gotitas en cara y cuello, y después me aplico un protector solar que es fundamental, no se os puede olvidar. 14 años llevo utilizándolo", ha explicado Vicky en Instagram Stories.





¿Cuáles son los beneficios de este cosmético best seller de SkinCeuticals? Su uso habitual neutraliza los radicales libres inducidos por los rayos UVA/UVB, la radiación infrarroja (IRA) y la contaminación por ozono (O3), mejora la apariencia de las arrugas y de las líneas de expresión, suaviza, aporta luminosidad y firmeza, y combate las manchas.

¿Cuáles son sus ingredientes? Contiene un 15% de ácido L-ascórbico, una forma de vitamina C que protege a la dermis del estrés oxidativo, un 1 % de alfatocoferol, un tipo de vitamina E que crea una barrera protectora sobre la piel contra la contaminación, y un 0,5 % de ácido ferúlico un ingrediente vegetal antioxidante que potencia la efectividad de los otros dos componentes.

¿Cómo y en qué pieles puede usarse? Se recomiensa utilizar todas las mañanas después de la limpieza habitual y está indicado para todo tipo de pieles, desde las grasas a las más sensibles. Incluyendo las más problemáticas con la deshidratación, la hiperpigmentación y el envejecimiento prematuro.

¿Su precio? 155 euros. ¿Alternativas similares pero más asequibles? Algunas opciones: Endocare Radiance C Ferulic Edafence (55,89 euros) en farmacias, un sérum y regenerante para todo tipo de pieles. Truth Serum de la firma Olehenriksen del facialista danés Ole Henriksen (47,95 euros) en Sephora. O el clásico C-Vit de Sesderma (28,90 euros) en Amazon. ¡Hora de probar esta vitamina sobre el rostro!