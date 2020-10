9 oct 2020

A pesar de que la crisis sanitaria del coronavirus obliga a prestar especial atención al maquillaje de ojos, tanto las pasarelas (Dolce & Gabanna, Lanvin y Proenza Schouler), como las alfombras rojas que se han celebrado por el momento apuestan por los labios rojos –Juana Acosta ya apostó por ellos en el último Festival de Cine de Málaga– , un maquillaje sexy y atemporal que este otoño se acompaña de una tez luminosa. Juana, que este año es Jurado Oficial del Festival y Aura Garrido son las dos actrices que ya han lucido este look en la inauguración del Festival de Cine de Sitges.

Juana Acosta ha apostado por un look dandy masculino, protagonizado por un cutis lleno de luz, un eyeliner negro muy sutil y una boca en rojo pasión, obra del labial líquido Rouge Allure Ink, en tono Idyllique, que no se mueve ni mancha la mascarilla. “La luminosidad del rostro se consigue con productos translúcidos que no tapen la piel y la de los ojos aplicando un khol en color nude en la línea de agua”, explica Raquel Costales, maquiladora de Chanel.

Piel jugosa, puntos de luz repartidos por el rostro y la personalidad del rojo son las señas de identidad del makeup de Aura Arrido. “Aunque en este look resalta el labio por color, la piel también es muy importante. Después de hidratarla he aplicado la BB Cream Luminessence para dejar un acabado jugoso” , explica Natalia Belda, maquilladora artífice del look, para el que ha usado productos de Giorgio Armani. Luego también ha usado una base de maquillaje luminosa y en los ojos ha combinado sombra líquida con polvos iluminadores para crear un efecto húmedo. Un toque de rubor líquido y el tono 403 de la barra de labios Rouge D'Armani, difuminada en los bordes, completan este look sexy y fresco.