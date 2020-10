14 oct 2020

Lo mejor que tiene las extensiones de pestañas es que te abren la mirada y te ponen buena cara las 24 horas del día. Si no, que se lo pregunten a Paula Echevarría, Blanca Suárez o incluso a la mismísisma Reina Letizia, que no pueden vivir sin ellas, De hecho, es alucinante levantarte por la mañana, mirarte al espejo y ver cómo tus ojos están despiertos y con un aspecto fresco, incluso antes de haberte lavado la cara. Sin embargo, las restricciones de movilidad, el miedo a estar en contacto estrecho con la persona encargada de ponerte las extensiones o el cierre temporal (o, por desgracia, definitivo) de algunos locales hace volar la imaginación para encontrar soluciones prácticas. Por suerte algunos comparten sus ingeniosas ideas en las redes sociales.

La usuaria de TikTok Madeline Park (@cafemaddy) ha descubierto una solución rápida y sencilla para crear una ilusión óptica de pestañas postizas con la ayuda de un simple delineador de ojos. “Empecé a hacer esto cuando todo cerró en Nueva York debido a la pandemia”, asegura con una voz en off al comienzo de su video, un tutorial con un sencillo paso a paso para abrir y destacar la mirada.

Para crear unas pestañas que tengan una apariencia realista ella comienza dibujando pequeños trazos –estos imitan la longitud y grosor del vello– con ayuda de un delineador de ojos líquido. Ella ha escogido para la ocasión en su párpado Ultrapowerfull Liquid Eyeliner de Missha, pero tú puedes optar por el eyeliner líquido de larga duración Flyliner de Fenty Beauty, la opción mate de alta precisión de Benefit o Voyeur Waterproof Liquid Liner de Hourglass. Después tienes que añadir una línea delgada en la base de las pestañas, como si fueras a hacerte unos cate yes. Termina dando forma a tus pestañas con un rizador y extendiendo después dos capas de máscara.

Voyeur Waterproof Liquid Liner de Hourglass (38,99 €). Flyliner de Fenty Beauty (19,99 €). Eyeliner Líquido Mate de Alta Precisión de Benefit (24,99 €). pinit

Este truco es perfecto para simular que se tienen unas pestañas de infarto, sin necesidad de recurrir a los postizos o a las extensiones, sobre todo cuando se respeta la distancia de seguridad de 2 metros impuesta por la crisis sanitaria del Covid-19. Y, aunque su artífice advierte en su video que no está muy segura de que su consejo sea apto para aquellas que no tienen los ojos monólidos –son los típicos de las mujeres asiáticas: tiene un superficie plana donde no se dibuja la banana que separa el párpado inferior del superior y casi no tienen arrugas en los párpados– nosotras creeemos que, si no te pasas con la longitud de las líneas que dibujes con el eyeliner, esta pequeña trampa beauty te sacará del apuro.