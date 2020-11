10 nov 2020

Dicen que de tal palo tal astilla y Harper Beckham y su madre, Victoria, no iba a ser una excepción. Con tan solo 9 años la niña no solo se ha puesto en las manos de algunos de los mejores peluqueros –el estilista de Keira knightl, Luke Hersheson, le hizo un corte bob hace un par de veranos – o facialistas –la mismísima Barbara Sturm le hizo un tratamiento facial–, sino que los peinados que luce en el front row, también crean tendencia. Además, ella en vez de jugar con maquillaje específico para peques, tienes la suerte de poder usar los productos de lujo de la marca de la exactante.

Este fin de semana madre e hija han estado jugando en casa a maquillarse y el resultado ha sido tan bueno que Victoria no ha dudado en compartirlo en sus redes sociales. “Gracias a mi maquilladora Harper Seven por este look para VB”, dice el pie de foto en uno de los post que ha subido. Para crear el ahumado Harper ha utilizado los dos nuevos tonos de las sombras metalizadas de Victoria Beckham Beauty: Tea Rose, un color cobre, y Honey, un bronce dorado.

Ambas sombras son ultrabrillantes (contienen más de un 60% de pigmentos perlados), lo que las hace perfectas para lucir una mirada luminosa estas navidades o para brillar en cualquier cita nocturna antes del toque de queda. Su fórmula cremosa contiene escualeno, glicerina, extracto de corteza de magnolia calmante y extracto de hoja de guayaba; por lo que no resecan ni irrita los párpados. Y también son veganas, o contienen gluten ni soja y son aptas para las mujeres que usen lentilla.

Además, todos los tonos están inspirados en el poder curativo y protector de los cristales, que tanto adora Victoria. Por tanto, cada sombra está impregnada de la energía de un cristal. Tea Rose está potenciado con cuarzo rosa, que promueve el amor, la amistad, la curación interior y la paz, y Honey se ayuda del ópalo, que fomenta el optimismo, el entusiasmo y la creatividad.