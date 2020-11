24 nov 2020

De los creadores del sérum facial de las 20.000 opiniones y del activador de rizos naturales apto para el método curly, llega el corrector de ojeras más asequible y efectivo de la industria beauty, otro de los más vendidos de Amazon de la sección de belleza que merece la pena probar e incluir en cualquier neceser low cost de altura.

Hablamos del clásico Corrector Borrador Instant Anti Age de Maybelline New York. Un aliado de maquillaje express que combina tratamiento y color para un resultado natural y duradero. Lo mejor es que todos y cada uno de sus usos ponen buena cara en menos de 3 minutos y lo disimulan todo.

Video: 3 tendencias de maquillaje para rejuvenecer tu mirada este otoño

Corrige ojeras, bolsas, rojeces, granitos, arrugas en el contorno de ojos, patas de gallo y todo tipo de manchas. Su fórmula con bayas de goji y haloxyl es antiedad, por lo que alisará la piel y no marcará aún más las líneas de expresión, además se encargará de retrasar el envejecimiento cutáneo. Es de larga duración y tiene una cobertura uniforme y suave. ¿Otro uso? Funciona como un perfecto iluminador base para aplicar en el centro de la nariz, bajo las cejas o en el hueso del pómulo. La clave es utilizar un tono más claro que la base de entre los seis disponibles que hay.

Quienes ya lo han probado le dan 4,4 de 5 estrellas y entre las 7.000 valoraciones destacan su relación calidad-precio, su efectividad para tapar imperfecciones y su fácil utilización. "Para el precio que tiene me gusta como cubre. Lo uso en mi día a día para ir a trabajar y la verdad que es muy cómodo de aplicar. Yo soy muy perezosa ya que madrugo muchísimo y no me apetece nada levantarme mucho antes para arreglarme pero con este corrector estoy lista en 2 minutos" "Tengo la ojera muy marcada y es de los pocos que me la consigue neutralizar bien. Además el aplicador es muy cómodo", comentan en Amazon.

Pero lo mejor de lo mejor es que si ya de por sí es barato, ahora lo hemos encontrado rebajado (de 8,99 euros a 4,75 euros). ¡Nos lo quedamos!