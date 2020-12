19 dic 2020

Era un viernes cualquiera: Madrid lluvioso, pijama de franela (la dignidad alta. Sí, señor), y un té drenante calentito que prometía compensar los excesos pre navideños (¿Roscón en diciembre? Roscón en diciembre). Una tarde anodina, sin magia, sin purpurina... hasta que vi el maquillaje de Úrsula Corberó en Instagram. Y la historia cambió. La protagonista de 'La Casa de Papel' es casi siempre inspiración pura y dura. Aunque el shock de que no aparecerá en el reencuentro de 'Física o Química' sigue ahí, sigue siendo una de las actrices favoritas de todo millennial. Hace unas semanas cuando se retocó su flequillo baby bangs y su mullet, lo ratificamos. Se convirtió en una obviedad cuando hace unos días, apareció con unas mechas rubias muy favorecedoras. En definitiva, Úrsula es lo más.

Y encima, su último maquillaje realizado por la mano experta de Iván Gómez, el rey del make up y maquillador detrás del eyeliner más preciso de todos, (lo dicen las famosas) es pura inspiración para los looks de Navidad. ¿Podré pasar la Nochebuena en chándal (athleisure para los más finos)? Sí. ¿Sin eyeliner? No. Por salud mental más que nada.

Piel aterciopelada (¿¿Qué magia oscura utilizará Úrsula para evitar el maskné??), cejas impolutas, labios jugosos en un tono nude que sirve para cualquier ocasión. Un ahumado en tonos neutros con brillo en el párpado móvil. La raya del ojo negra perfecta: ni muy grande imitando a Amy Winehouse, ni muy sutil como en aquel anuncio de Dolce&Gabbana de Scarlett Johansson. Pestañas on point. Y mucho spray fijador, cómo no.

Un maquillaje perfecto para hacerte si tu único plan es quedarte en casa o para llevar debajo de la mascarilla mientras conquistas las terras. Sea como fuere, incluso si lo imitas el día de Navidad, es ideal.