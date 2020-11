8 nov 2020

El meme por excelencia del primer confinamiento fue, "por favor, hagas lo que hagas: nunca JAMÁS te cortes el flequillo sola". Así fue cómo comenzó una historia de terror en las redes sociales en la que la mayoría, fruto del estrés más extremo debido al encierro, cogía las tijeras de la cocina (¡COCINA!) y se disponía a cortarse el pelo.

Claro, los resultado fueron catastróficos, casi como cuando escribes a tu ex un sábado pasadas las doce de la noche. Aunque gran parte de los desastres se pudieron arreglar, muchos flequillos cortina (como el de Jennifer Lopez) acabaron en baby bangs, que tras el confinamiento, evidentemente, tuvieron que pasar por la peluquería para que manos expertas pudieran retocar (o rehacer) el espectáculo. Menos mal, que el look capilar de Úrsula Coberó está de moda, que si no...

Y hablando de Úrsula, (la actriz, no el pulpo) en su última foto de Instagram hemos notado que ha vuelto a retocar sus baby bangs por una versión algo más corta y desenfadada. Un look solo apto para las más atrevidas y que estamos seguras, Clara Lago (que ahora se ha pasado al rubio) copiaría. No sería la primera vez, ya que en '8 apellidos vascos' era su seño de identidad.

Lo que sí hemos notado es que a pesar de manter su flequillo, la protagonista de 'La Casa de Papel' está dejando crecer su corte mullet, ¿querrá copiar a Rihanna? ¿O querrá pasarse al short bob como Tamara Falcó?, ¿Es una transición a un melenón XL? Solo el tiempo dirá, pero tenemos que reconocer que la actriz, que ha pasado por muchos cambios de look, siempre está espectacular.