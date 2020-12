26 dic 2020

Creemos que, si tuviéramos que dar el premio 'beauty queen' a alguien este año, sería sin duda a Vicky Martín Berrocal. Siempre lo decimos, pero es que es la pura verdad: la diseñadora es como esa amiga que siempre tiene un consejo, una crema que recomendarte o un método infalible para decirle adiós a la piel de naranja. Ya nos paso con su sérum que quitaba años, su crema favorita para la celulitis o con su máscara de pestañas favorita. Consejo que comparte Vicky en Instagram, consejo del que tomamos nota. Y es que, su piel es el único aval que necesitamos.

Pero no solo caemos rendidas ante su cuidado facial, sino también ante su maquillaje. Y no es para menos: nos descubrió el mejor labial rojo de todos los tiempos sin pretenderlo, y ahora, nos ha dado la inspiración que necesitábamos para la última noche del año. Aunque sea en pijama, iremos maquilladas como una puerta, listas para acudir a cualquier alfombra roja. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Se trata de un maquillaje muy glowy con un pómulo ligeramente marcado, un ahumado en tonos tierra y dorados, delineado con sombra y un labio rojo espectacular. Detrás del make up look está el maquillador Mateo Pérez, uno de los preferidos por las celebrities españolas.

¿Qué nos dices? ¿Ya tienes la inspiración que necesitas para Nochevieja? ¡Nosotras sí! Como siempre, gracias Vicky.