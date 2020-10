28 oct 2020

Lo queremos todo del neceser de belleza de Vicky Martín Berrocal. Desde su sérum de noche favorito para rejuvenecer, iluminar e hidratar la piel mientras duerme, hasta su labial rojo para un maquillaje que quita años a los 40 y a los 50. Así, su última adquisición beauty no iba a ser menos. Porque acaba de incluir un cosmético creado por la maquilladora de las famosas que tiene la capacidad de transformar la mirada (y no, no hablamos del contorno de ojos antiedad por el que suspiramos).

Nos referimos a una máscara de pestañas con queratina y otros ingredientes de los que vamos a hablar para explicar cómo, de una pasada, se pueden conseguir unas pestañas efecto lifting al instante sin parar por tu centro estético favorito.

¿Te suena? Te damos otra pista: antes de que saliera a la venta el pasado mes de agosto, ya tenía una lista de espera de unas 45.000 personas. Vicky Martín Berrocal no se ha hecho con una máscara cualquiera, se ha hecho con la famosa Pillow Talk Push Up Lashes de Charlotte Tilbury. Con una capa del producto, la makeup artist asegura que se consiguen unas pestañas increíblemente largas, tupidas y resistentes durante 24 horas. "Es una máscara para todo tipo de pestañas, independientemente de cómo sea la forma de tu ojo", explicó Tilbury en su lanzamiento.

¿Qué contiene? Su fórmula combina polímero derivado del árbol de alerce, cera de carnauba, cera microcristalina y queratina biomética. Todo junto crea una película de pigmento que eleva, da cuerpo y textura, alarga, aporta elasticidad y sobre todo, hidrata para cuidar de las pestañas en todo momento y no dejar que se caigan.

¿Cómo se aplica de forma efectiva? Puedes aplicar tantas capas como desees pero lo más importante es aplicar el producto desde la línea de las pestañas hacia arriba con el cepillo en horizontal y haciendo movimientos de zigzag para conseguir un volumen y una altura de infarto. Encuéntra esta máscara en Sephora por 29,99 euros y no la dejes escapar.