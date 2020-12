21 dic 2020

Unos pantalones negros es una de las prendas que, tengas el estilo que tengas, debes tener en el armario. Pegan con todo, favorecen y te los puedes poner en un sinfín de ocasiones. Eva González tiene este modelo de Zara como sus favoritos, Pilar Rubio nos descubría estos que son los más cómodos y favorecedores y Alba Díaz también se decantaba por Zara con unos vaqueros perfectos. Sin embrago, ha sido esta última quien ha dejado claro que este año, si buscas un pantalón negro tendencia, tiene que ser uno de efecto piel.

Alba Díaz compartió con sus seguidores un look muy sofisticado en color negro protagonizados por unos pantalones negro de efecto piel o el ya llamado "cuero vegano". En concreto, se decantó por un modelo de talle alto y pernera recta de House of CB de tejido elástico suave con un acabado mate. Cuestan 104 euros y tienen un diseño que se asienta en la cintura de forma natural, por lo que se ajustan como un guante a la figura. Cuentan con unos pequeños bolsillos en la parte frontal y están forrados, por lo que no se pegan a la piel.

Y Alba Díaz ha demostrado que quedan de lujo combinándolos con un top ajustado de manga corta y cuello subido con motivos a contaste en color banco de Karl Lagerfeld ¡Rollazo! Y es que con este look, la hija de Vicky Martín Berrocal ha dejado claro que no hay pantalones que mejor sienten que estos de efecto piel y que se puede salir de la zona de confort con los básicos arriesgando solo un poco sin morir en el intento. ¡Nos encantan!