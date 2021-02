5 feb 2021

Encontrar soluciones prácticas y fáciles con las que estar perfectas en poco tiempo, es una de nuestras cosas favoritas. El maquillaje diario puede suponer más tiempo del que disponemos, por ello, si eres de las que piensa que las 24 horas del día son muy pocas, estos trucos para ahorrar tiempo y estos tips fáciles que nos ha dado Sofia Tilbury te vendrán de lujo para obtener ese efecto buena cara tan solicitado. Y para conseguirlo necesitas muy pocos productos -como un labial natural como el que usa la Reina Isabel II- y algo menos de cinco minutos. ¡Toma nota!

Ahora que las viedollamadas han pasado a ser las protagonistas de nuestras vidas o para esas veces que necesitas salir de casa corriendo y no tienes apenas tiempo que dedicarle a tu maquillaje, Sofia Tilbury nos da las claves que necesitas. Sofia Schwarzkopf-Tilbury es la sobrina de Charlotte Tilbury, creadora de la conocida marca de maquillaje que lleva su nombre. Una artista de renombre en el mundo de la belleza que lleva la magia del maquillaje en su ADN, a imagen y semejanza de su tía, y que ha trabajado con numerosas celebrities como Kendall Jenner. En Mujerhoy hemos podido hablar con ella y, además de confesarnos su secreto para conseguir unos labios más gruesos, nos ha desvelado unos pequeños trucos rápidos y fáciles para conseguir un buen maquillaje.

"Si me solicitaran para una videollamada de última hora y necesitara lucir lo mejor posible rápidamente, usaría la paleta Instant Look Stoned Rose de Charlotte Tilbury. Tiene todo lo que necesitas para crear un estilo de maquillaje fresco sin esfuerzo en pocos minutos, ¡desde los ojos hasta las mejillas y el contorno!", ha comentado refiriéndose a esta paleta para ojos, mejillas y contorno en tonos rosas (69 euros). Una buena forma de conseguir un look juvenil y que favorece a todas en 7 pasos fáciles de seguir y aplicar que aportan un resplandor irresistible.

Segín Sofia, para conseguir un efecto buena cara es importante aplicar un buen delineador con el que marcar la mirada: "Me encantan el estilo felino y creo que las videollamadas parecen difuminar un poco los rasgos, por ello es recomendable definir y alargar los ojos con un eyeliner como el Pillow Talk". Sofia habla de un delineador en tono marrón baya ahumado (25 euros) que es muy fácil de difuminar, duradero e ideal para definir el ojo y dar sensualidad a la mirada.

Por último, cree que aplicar un labial natural completa ese maquillaje rápido que todas necesitamos. "Me encanta ese efecto de labio manchado que se consigue presionado ligeramente con Walk of No Shame. ¡Poner un toque de color rosado a tus labios instantáneamente te hace sentir hermosa! Y como siempre dice Charlotte: '¡El lápiz labial es felicidad en un tubo!'", afirma Sofia sobre un kit para labios (32 euroa) que incluye un perfilador de labios mini y un pintalabios mate en rosa baya ideal para todo el día.