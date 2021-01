24 ene 2021

Entorno a la reina Isabel II hay mucho hermetismo, sí. Creemos que es la royal más celosa de su intimidad del universo. Pero conforme pasan los años, hasta sus secretos mejor guardados (hablamos de sus opciones beauty, mal pensadas) salen poco a poco a la luz. Hace unos meses hablábamos de sus productos favoritos. Y el otro día, descubrimos la crema hidratante antienvejecimiento multiusos que lleva usando toda la vida y que, sorpresa, es súper barata (¡5 euros!).

Pero ahora sabemos qué labial utiliza exactamente y en qué tono y lo mejor de todo, es que está rebajado -igual que pasó ayer con la base de maquillaje que utiliza la reina Letizia, de nada, querida lectora. Guiño, guiño-.

Se trata del Beautiful Color Moisturizing Lipstick de Elizabeth Arden, uno de los labiales más icónicos de la firma. El tono favorito de la reina es el Pink vibrations, un tono rosa/fucsia que pone buena cara al instante y que es uno de los colores favoritos de la monarca para acomparñar a sus coloridos looks.

La firma estadounidense mantiene en secreto la relación con la reina, sin embargo, como ha informado en varias ocasiones The Telegraph, la marca trabaja "muy de cerca con Angela Kelly (estilista de la reina) y su equipo para asegurarnos de que le proveemos un servicio excelente para cualquier cosa que su majestad requiera o quiera probrar", por lo que no es de extrañar que el fucsia no sea el único tono que utiliza la reina, ya que la hemos podido ver con tonos más rosados y rojos en diversas ocasiones.

¿La buena noticia? Hemos encontrado el pintalabios de la reina Isabel II rebajado por 13,20 euros (su precio original es de 29 euros) en Primor. ¡Y está disponible en todos los tonos!

Y además, tenemos un truco para que además de súper hidratantes, sea de larga duración: poner un poco del Eight Hour Cream, también de Elizabeth Arden encima para que dure horas y horas.

Quien avisa no es traidor...