25 feb 2021

En la cosmética 2.0, la tendencia camina hacia un ahorro de tiempo y espacio que las más perezosas agradecerán. Ahora las cremas vienen con color para un perfecto look natural y una hidratación óptima. Las bases de maquillaje llevan protección solar. Y las máscaras no solo maquillan la mirada, también cuidan del pelo para que no se caiga ni una pestaña.

Para ello, lo primordial es dar con un rímel con ingredientes de altura que protejan, fortalezcan y estimulen el crecimiento. Como esta máscara de pestañas con aceite de ricino o estas dos opciones con ácido hialurónico que te proponemos a continuación.

Video: Qué máscara tienes que utilizar según cómo sean tus pestañas

Y sí, somos conscientes de que no hay nada como un sérum para alargar las pestañas, ya que actúan generalmente durante toda la noche y contienen activos super eficaces que se cuelan en los folículos pilosos para que crezcan sanas, fuertes, con más color y más brillo. Pero si aún no has dado el paso, utiliza una máscara/tratamiento y tus pestañas te lo agradecerán desde el primer uso. Todo gracias a sus fórmulas suaves que harán que no se caigan las pestañas ni en el momento de la limpieza.

Nuestra primera opción: Terrybly de By Terry (en Lookfantastic por 31,95 euros). Una máscara estimulan que mejora el crecimiento de las pestañas al mismo tiempo que aporta volumen, longitud y densidad a la hora de maquillarlas. Su fórmula contiene glicoproteínas, que potencian el espesor y la densidad, junto al ácido hialurónico y el colágeno, que refuerzan y acondicionan cada pelo. Su color contiene pigmentos ultrafinos de vinilo negro para un tono intenso. Las ceras vegetales y los polímeros se encargan de rizar la pestaña y hacer la curva más duradera. Su uso continuado mejora el aspecto de las pestañas y las hace ser más fuertes.

Máscara Terrybly de By Terry. pinit

La segunda apuesta va para la Máscara Hyaluronic 3D Lash-Xpress de être belle (23,50 euros), un rímel que embellece y trata gracias al ácido hialurónico microencapsulado y sus pigmentos intensos en color negro carbón. Su uso diario revitaliza, alarga, peina y voluminiza hasta las pestañas más rebeldes o sin densidad. El cepillo de silicona flexible se encarga de rizar al máximo mejoran la curvatura de las pestañas. Además, contiene una combinación de otros activos naturales que aportan humedad para que las pestañas no se sequen ni se endurezcan.