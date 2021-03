2 mar 2021

Son muchas las voces que afirman que Rosalía se podría haber retocado la zona de la boca para lucir unos labios más gruesos y con volumen, pero lo cierto es que la cantante recurre todos los días a un truco que ya hacían nuestras abuelas para aprovechar todos los beneficios del maquillaje y de un buen labial con color. Y es que a pesar de que con la mascarilla los labios hayan pasado a un segundo plano, la cantante catalana no los ha dejado en ningún momento de lado y ha seguido potenciándolos como una de sus señas de identidad.

Video: Tips para lucir unos labios más grandes sin cirugías ni fillers

Ella misma ha confirmado en Instagram que no se ha sometido a ningún retoque ni con ácido hialurónico y que esto es lo que hace a diario: el over delineado o lo que es lo mismo, delinear un milímetro más allá del contorno de sus labios para un punto más de grosor como hace Teresa Andrés Gonzalvo con este lápiz de labios barato de Mercadona.

"Yo no me he hecho nada, lo único que hago cada día es hacer over delineado en mis labios. Eso hace que se te vea mucha más boca. Un truquito de toda la vida", comenta la artista en el vídeo de Instagram mientras pinta sus labios con un perfilador para los labios en un cereza muy suave para después aplicar un rojo satinado con Viva Glam, el pintalabios solidario de MAC del que se convirtió en imagen el pasado mes de septiembre.

Los beneficios de este delineado los agradecerás. Hace que sea mucho más fácil aplicar el labial al tener el contorno ya delimitado. También se encarga de hacer que dure mucho más el pigmento. Perfecciona cualquier tipo de arruguita por lo que rejuvenece la boca mogollón. Y por supuesto, crea visualmente unos volúmenes super jugosos. Además, las posibilidades son infinitas.

Se puede hacer con todo tipo de colores y texturas eligiendo un rojo como el de Rosalía o tonos más transparentes con un lápiz nude y un gloss para un acabado más natural. Eso sí, elige muy bien el conjunto de los colores para que no se note y nunca te pases mucho más allá del contorno o se creará un efecto muy artificial.