Aún estamos expectantes con el supuesto cambio de look radical de Rosalía en el que, al parecer, podría haberse hecho con el corte de pelo bob de moda. Y aunque seguimos teniendo dudas, ya que ella aún no lo ha mostrado claramente, tenemos que hablar del peinado messy con rizos que ha lucido en su último videoclip junto a Bad Bunny, que acumula ya más de 15 millones de reproducciones en YouTube y en el que la artista interpreta 'La noche de anoche' con una estética y un look de belleza que nos ha ganado (de nuevo). Después de la sorpresa de Shakira, no le podemos quitar ojo al look de Rosalía.





Rosalía ha deslumbrado con unas uñas dignas del Barroco, unas cejas anchas y gruesas, una piel impoluta, unos labios nude gruesos y definidos, y un recogido despeinado y super favorecedor con el que deja entrever su cabello natural: una melena de textura ondulada a la que le sienta fenomenal este tipo de peinados.

La catalana se ha decantado por un moño bajo, justo por encima de de la nuca, que ha lucido con la raya en el centro y con varios mechones delanteros ligeros y sueltos que dan como resultado un hairstyle super cómodo a la par que elegante y sofisticado. Lo que más nos gusta es que resulta muy fácil de hacer, sobre todo en el pelo ondulado, rizado o afro, ya que será más sencillo sujetar la melena.

Podrás hacerlo con la pinza para el pelo de toda la vida, con horquillas o con una goma. Tú decides el estilo que quieras darle. Eso sí, el efecto rejuvenecedor y asombrosamente estilizador, está asegurado. Por no hablar del toque sexy que da al dejar los hombros al descubierto. ¡Hora de probarlo en casa!