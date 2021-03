3 mar 2021

Confirmado, no hace falta desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerte con un buen fondo de maquillaje. Y si no, que se lo pregunten a Sara Carbonero que utiliza esta que cuesta diez euros o a Teresa Bass, que se ha enamorado de esta nueva de seis euros. Porque sí, tenemos opciones maravillosas como la base que utiliza Carmen Lomana o esta que es la favorita de las famosas de 40 años como Eva González. Sin embargo, si lo no estás dispuestas a gastar tanto, esta nueva opción que triunfa en las redes te va a gustar y mucho.

Ha sido la influencer Teresa Bass quien ha recomendado en su perfil la base de maquillaje que parece haberse convertido en su favorita. Nos encanta cuando las instagramers comparten con sus seguidores productos de belleza low cost que de verdad funcionan y son de calidad y este es uno de ellos. "Tengo que hablaros de este pedazo de descubrimiento. Muchas veces os he enseñado el corrector de Catrice y esta vez quiero enseñaros la base True Skin. Es hidratante y hace efecto segunda piel porque es ligera y se funde dejando la piel perfecta sin perder la naturalidad. La tenéis disponible en Druni con una calidad-precio imbatible!", escribió.

Se trata de una base nutritiva, que está disponible en seis tonos diferentes, que es de larga duración con cobertura media-alta, modulable y que se asienta en la piel proporcionando un acabado mate natural. Además, tiene una fórmula vegana que lleva como ingrediente principal el ácido hialurónico, el cual proporciona una intensa hidratación dejando la tez del rostro con un aspecto jugoso, pero sin brillos. Y, ¿lo mejor de todo? Es que puedes comprarla aquí por tan solo 6,75 euros.

De Catrice también es una de nuestras bases de maquillaje low cost favoritas. También nos encantan Superstay 24H foundation de Maybelline y Colorstay combination de Revlon. ¿Las has probado?