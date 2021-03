26 mar 2021

Nos encanta probar y descubrir los 'best sellers' de Mercadona. La cadena de supermercados es una de nuestras opciones favoritas para encontrar productos de belleza muy baratos y que funcionan de verdad. Este sérum que acaba con las manchas y este gel con ácido hialurónico han sido dos de nuestros últimos flechazos de Mercadona. Ahora, la cadena de supermercados ha actualizado su sección beauty con nuevos productos de la que hemos fichado una crema con color súper útil.

La nueva colección de maquillaje que ha sacado a la venta Mercadona tiene como eje central rostro y ojos. su objetivo es conseguir una piel suave y perfecta, enmarcar la mirada trabajando cejas, pestañas y dando luz a los párpados. Para ello, ha lanzado una base de maquillaje 3 en 1 que es la protagonista de esta colección que lleva el nombre de Oh my Look!.

Se trata de una crema con color que se puede utilizar como primer, corrector y base. Su función es perfeccionar el rostro y su textura bálsamo resulta tan agradable que será muy fácil aplicar. Aporta color y suavidad a la piel, dejando como resultado una tez natural, pero libre de imperfecciones. Está disponible en dos tonos. Un beige claro para peiles más blancas y un beige medium para pieles más oscuras.

¿El truco para conseguir un acabado perfecto? Los profesionales recomiendan su uso con brocha o con esponja de maquillaje. De hecho, también aconsejan que la hora de aplicar la base es importante no extender demasiado producto por el rostro, sino crear una fina película que unifique el tono y matice las imperfecciones. Lo ideal es difuminar el producto en pómulos, frente, nariz y barbilla, empezando desde el centro del rostro hacia el exterior.