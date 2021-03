16 mar 2021

Encontrar un producto de belleza que satisfaga 100% tus necesidades y las de tu piel no es tan fácil como parece. En el mercado existen miles de productos, pero si no tienes claro para qué sirve cada uno y los efectos que producen en tu piel, no hacemos nada. Ya te hemos explicado, por ejemplo, que el ácido hialurónico retiene el agua consiguiendo así una mayor hidratación y reducción de las arrugas; que las cremas de noche SÍ son necesarias, porque ayudan a regenerar la piel; y que el sérum, aunque no es obligatorio en tu rutina facial, sí tiene unos efectos antienvejecimiento más potentes.

Hoy nos centramos en las CC Creams y sus diferencias con las BB Cream, de las que ya te hablamos hace unos días. Las BB Cream aportan una cobertura ligera y natural, protegen tu piel del sol además de hidratarla y luchan contra los primeros signos visibles de la edad, pero pertenecen a un segmento de edad más joven. Si ya has superado la barrera de los 40 o las necesidades de tu piel son mas específicas, quizá necesites una CC Cream.

Estas cremas, ofrecen todos los beneficios de las BB o las cremas hidratantes con color pero, además, mejoran y perfeccionan el aspecto del cutis gracias a sus ingredientes anti-edad que uniformizan el tono y reducen las manchas hiperpigmentadas de la piel. Es como llevar un maquillaje y una crema antiedad con factor de protección solar, todo en uno.

Si estás decidida a probar una CC Cream, hemos seleccionado para ti tres opciones que te encantarán:

Revitalizing Supreme CC Creme Multi acción de Estée Lauder

Esta fórmula multiacción nutre, calma y revitaliza el aspecto de la piel. El tono universal traslúcido complementa y perfecciona prácticamente cualquier tono de piel en un solo paso. Con la tecnología IntuiGen, ayuda a reducir visiblemente el aspecto de los signos clave del envejecimiento.

Consíguela en Douglas por 45,95 euros.

CC Cream Daily Perfection de Germaine de Capuccini

Cinco funcionalidades en un sólo producto: activa la oxigenación de la piel para un efecto antiedad, unifica el tono, hidrata, protege contra los rayos ultravioleta y tiene efecto maquillaje. Las imperfecciones de la piel quedan disimuladas llegando a difuminarse con el tiempo.

Encuéntrala en Amazon por 30 euros.

Eucerin CC Cream Photoaging Control

Protector solar facial avanzado con ligeros pigmentos minerales tintados. Previene de las quemaduras solares, protege frente a rayos UVA y UVB, estimula la reparación del ADN de la piel, unifica el tono, mejora la apariencia de las líneas de expresión y previene el envejecimiento prematuro de la piel.

Encuéntrala en PromoFarma rebajada de 17 a 10,86 euros.