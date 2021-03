28 mar 2021

¿Hay algo mejor que unificar el tono y mejorar el aspecto de la piel con una base que además rejuvenezca y trate la tez? Por supuesto que no. Conseguir ese toque jugoso, pero sin brillos exagerado; que corrija imperfecciones,, pero sin demasiada cobertura; que se mantenga intacta durante horas... Son muchas las preferencias que tenemos a la hora de escoger un buen fondo de maquillaje y, en ocasiones, esto se convierte ne misión imposible. Sin embargo, hemos encontrado dos soluciones que te van a encantar: esta crema con color de Mercadona y una CC cream que acaba de llegar a España y es la más vendida en EEUU.

Se trata de la exitosa base But Better CC+ SPF 50+ Base De Maquillaje de IT Cosmetics, un producto que desde la marca definen como el paso que necesitas para corregir el color con una cobertura total, además de un tratamiento antiedad e hidratante y con un filtro solar físico de amplio espectro con SPF 50+ UVA/UVB. ¡Wow!

Es un producto que está desarrollado por cirujanos plásticos, ha sido premiado en varias ocasiones y es un auténtico líder en ventas, ya que ha sido la más vendida en Estados Unidos. ¿El motivo? Que aporta una hidratación testada clínicamente al tiempo que difumina el aspecto de las imperfecciones cutáneas para ofrecer una cobertura total que no se agrieta ni forma pliegues aportando un resultado natural. Lleva colágeno hidrolizado, péptidos, niacina, ácido hialurónico, antioxidantes y vitaminas, ingredientes que consiguen que sea una base polivalente y una buena forma de lograr una tez perfecta al instante.

¿La (única) mala noticia? Su precio. Cuesta 39,95 euros, por lo que no forma parte de una de nuestras bases asequibles favoritas. Sin embargo, si sus resultados son tan positivos, en ocasiones merece la pena invertir en productos tan buenos como este. Además, está disponible en doce tonos diferentes, así que seguro que encuentras la que se adapta a la perfección con tu piel. ¡Estamos deseando probarla!