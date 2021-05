4 may 2021

Eva González necesita muy poco para estar perfecta. Lo ha demostrado con su faceta fashionista en la que se atreve a combinar unos vaqueros culotte con unas zapatillas cómodas que rejuvenecen, pero también sacando su lado beauty más práctico y del que no queremos perdernos ni un solo detalle. Sabemos qué esmalte de uñas natural utiliza, cuál es su crema para la cara favorita con la que combate el envejecimiento y, por supuesto, sabemos con qué base de maquillaje antiedad y otros dos productos, resta años a su rostro al instante y consigue un efecto buena cara cada mañana. Un trío de maquillaje básico con el que no necesitarás nada más para crear un look diario perfeccionador y jugoso.

Empezamos con la base que adoran infinidad de famosas como Ariadne Artiles, Sara Sálamo, Eugenia Silva o Eva González. La presentadora se ha declarado fan en más de una ocasión de Vital Skin, un fondo de maquillaje de Sonia Marina Cosmetics que ofrece una cobertura modular para acabar con la piel cansada y una fórmula vegana llena de beneficios que mejora la vitalidad y el dinamismo de las células, y protege al cutis de la polución, la luz azul y los rayos UVA Y UVB gracias a su protección SPF 30.

Su textura es agradable, cremosa y flexible, no deja la piel grasa y aporta un acabado fresco, aterciopelado, liso y uniforme al borrar arrugas y manchas, y al minimizar los poros. Contiene extracto de raíz de ginseng, agua e ingredientes humectantes para una hidratación óptima, pigmentos embellecedores y una fragancia ligera con olor a fruta roja y violeta. Cuesta 43 euros y está disponible en tres tonos.

Seguimos con un corrector que borra ojeras, bolsas, arrugas y todo tipo de imperfecciones como manchas, rojeces o granitos desde la primera aplicación. El Perfect light concealer de la misma firma, ofrece un acabado luminoso y fresco rejuveneciendo el rostro y acabando de inmediato con la cara cansada. Su fórmula cremosa se extiende de forma fácil (mira aquí cómo usar el corrector) y uniforme, y el resultado es muy natural. Su ingrediente estrella es el ácido hialurónico que hidrata en profundidad y ayuda a combatir el envejecimiento. Minimiza las línas de expresión, nutre, alisa y sobre todo, borra los signos del cansacio y del estrés. Cuesta 27,50 euros y también está disponible en tres tonos que acompañan a la base de maquillaje.

Terminamos con la estrella de cualquier look de belleza: un colorete de acabado satinado y luminoso que pone buena cara al instante tengas la edad que tengas. El Desert Blush aporta un rubor precioso y saludable que puedes combinar o aplicar por separado. "Este colorete está diseñado para obtener tres acabados diferentes, la paleta está dividida en dos tonos, pearl rose y salmon, puedes utilizar solo una de las mitades y la mezcla de las dos mitades", explica la maquilladora Sonia Marina.

Entre sus ingredientes estrella encontramos acetato de vitamina E, que aporta una película antioxidante y antienvejecimiento, aceite de jojoba emoliente que hidrata y deja un acabado suave, y lauroyl lisina, que aporta cremosidad y adherencia para que el pigmento dure más tiempo. Hazte con ellos por 37 euros. ¿Lista para lucir un maquillaje diario natural y perfecto?