4 may 2021

¡Esto sí que no nos lo esperábamos! El gigante de Inditex ha decidido expandir su mercado y se ha adentrado en el mundo de la belleza con una colección que promete triunfar. Hace unos meses lanzaba una selección de barras de labios mate ideales que se convertían en todo un éxito, sin embargo, ahora ha querido ir más allá con una selección de productos mucho más amplia y que lleva la sostenibilidad y la inclusividad como características principales.

Zara ha querido lanzar así un nuevo concepto de belleza con productos para ojos, labios, rostro y uñas que están elaborados con fórmulas limpias, en envases recargables con una paleta de más de 130 colores. Además, es una colección que se ha desarrollado bajo la dirección creativa de la legendaria maquilladora británica Diane Kendal, que ha generado algunos de los looks de pasarela más memorables de Nueva York, París y Milán, además de haber colaborado en la creación de algunas de las fotografías de moda más icónicas del mundo.

El gigante de Inditex ha querido ir mucho más allá esta vez y ha preparado para este lanzamiento un portafolio de imágenes con una serie de 'looks' creados por Diane que celebran la diversidad de interpretaciones en torno a la belleza, capturadas por nueve fotógrafos: Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti y Fabien Baron, donde cada uno de ellos comparten su propia visión personal de la belleza.

Si tú también te mueres de ganas de probar esta maravilla, debes saber que tendrás que esperar hasta el 12 de mayo para poder hacerte con ella en tiendas físicas y online en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, China y Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y posteriormente en OrienteMedio. ¡Y no solo eso! Desde la firma explican que ofrecerán una experiencia de compra holística que incluye un 'try on' virtual integrado Zara.com, así como áreas dedicadas a belleza dentro de tiendas seleccionadas. ¡Guau!