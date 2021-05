7 may 2021

Somos muy fans de los looks no makeup fáciles que se hacen en menos de 5 minutos, pero no nos engañemos, estamos deseando encontrar la ocasión de llevar un cat eye como los de antaño para acompañar nuestro conjunto de fiesta o una boca intensa, oscura y perfectamente dibujada, que por mucho que las mascarillas nos lo impidan... siempre hay una mínima ocasión para presumir de maquillaje. Eso sí, solo hay que elegir un labial que no manche ni transfiera y que dure horas y horas intacto, y ¡lo tenemos! En un rojo oscuro magnífico que enamora, que nunca pasa de moda y que ya nos hace soñar con el verano.

Hablamos del Rouge Dior Forever Liquid, un labial líquido ultra duradero y ultra pigmentado que no transfiere. "Es una fórmula increíble que permite a las mujeres llevar sus colores favoritos en versión no transfer, ofreciendo un resultado de color magnífico, el confort de un efecto segunda piel y una aplicación ultra fácil", explica Peter Philips, Director de la Creación y de la Imagen del Maquillaje Dior.

Así queda el Rouge Dior Forever Liquid en el tono favorito de Teresa Andrés Gonzalvo. pinit

Su combinación está compuesta de aceites hidratantes y agentes aglutinantes pigmentados que fusionan el color con los labios creando una película imperceptible y flexible que se fija en el acto sin desplazarse ante cualquier contacto. La prueba la tiene la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, que ya ha probado los beneficios de este clásico pintalabios que fue creado en 1953.

Video: Teresa Andrés tiene el labial rojo líquido perfecto de larga duración que no transfiere

Su color favorito es el tono 959 Forever Bold, pero hay otros diez más en un acabado mate indeleble en una paleta rica y variada que va desde un nude muy natural y suave a un rojo caldero que, tal y como nos explican desde la firma, es "una versión líquida e intransferible del atemporal 999 – ese rojo cuyo número legendario es fruto de las dos primeras barras de labios creadas por Christian Dior: el 9 y el 99".

Labial Rouge Dior Forever Liquid, tono 959 Forever Bold. (41 euros en Dior.com). pinit

El aplicador de micro espuma es muy fácil de utilizar y ha sido calibrado para asegurar una cobertura intensa e inmediata de una sola pasada sin retoques. La parte hueca del aplicador deposita el producto, la parte prominente lo difumina de forma homogénea y la punta garantiza la precisión del trazo para que no necesites ni un solo cosmético más.

Para aumentar las posibilidades de tu neceser, ficha alguno de estos tres labiales de larga duración que no se quitan ni en la playa, es decir, cumplen con la posibilidad de lucir una boca bonita cuando te quites la mascarilla. Nuestra primera apuesta va para Confession de Hourglass, una barra de labios finísima y de alta intesidad con un acabado satinado que no se corre ni se borra. Ideal para quienes prefieren el producto en barra. Elige el tono I crave - Bright Red para seguir con la tónica de los rojos y hazte con él en Sephora por 39,99 euros.

Para una compra más asequible pero igual de efectiva, ficha el Cream Lip Stain de Sephora Collection, que cuesta 12,95 euros y está disponible en más de 40 colores preciosos. Su fórmula enriquecida con aceite de aguacate, ofrece una textura aterciopelada muy confortable sin comprometer la fijación

Para terminar, un clásico mate que no se borra, el Retro Matte Lipstick de MAC en su afamado tono rojo intenso Ruby Woo, el más vendido de la firma de maquillaje hasta la fecha. Cuesta 19,50 euros y es una opción ideal para todas las edades. Si preparas los labios y los tienes previamente hidratados, estará a la altura de cualquier aventura.