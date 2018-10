27 oct 2018

Compartir en google plus

Hiba Abouk ha sido la última celebrity (hasta el momento) en ir a la peluquería. Sumándose a Georgina Rodríguez o Laura Escanes, Hiba también ha querido cambiar de look con la llegada del otoño. ¡Y su cambio no nos lo esperábamos para nada! De hecho, tenemos que reconocer que nos ha costado un poquito reconocerla porque ahora la actriz lleva flequillo, al más puro estilo Aitana Ocaña o Úrsula Corberó cuando lo llevó durante una larga temporada. Ivan Gómez ha sido el responsable de esta nueva imagen de la actriz y el resultado no puede ser más sorprendente.

Hiba Abouk con flequillo en su última aparición en público. pinit

La actriz es solo una más que se encarga de engrosar la larga lista de ‘celebrities’ que han querido hacerse un cambio de look en estos últimos meses, con la llegada del otoño. Y así de cambiada se presentaba al acto de la firma Nordic Life, que tuvo lugar en Madrid. Para la ocasión, Hiba lució un mono azul marino de manga larga y unas sandalias de tacón plateadas que combinaban perfectamente con los grandes aros. Un ‘outfit’ que nos ha encantado pero que no ha conseguido todo el protagonismo porque su cambio de imagen ha sido el encargado de captar todas las miradas.

Hiba no ha querido dejar pasar la oportunidad de colgar una imagen a su cuenta de Instagram, que automáticamente se ha llenado de comentarios de otras celebrities como Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría o Rosanna Zanetti, donde aplauden sin cesar el acertado cambio de look. Tenemos que reconocer que le queda genial, ¿no crees?

Además...

El radical cambio de look de Georgina Rodríguez: "Me he vuelto loca"

Todos los cambios de 'look' de Laura Escanes con su pelo

Aitana y su definitivo cambio de look: corta y tiñe su pelo