17 oct 2018

Hace unas semanas ya veíamos a Aitana Ocaña intentando hacerse un cambio de look desastroso. "No os riáis de mi, es que hoy, de repente, he dicho, bueno, voy a innovar", explicaba la cantante.

Aquello fue un intento, pero ahora se ha hecho realidad y ha decidido dar el paso. Aitana ha cambiado el color de su pelo por uno más claro y se ha dado un buen corte. Así lo mostraba en su cuenta de Instagram a todos sus seguidores.

Aitana muestra por primera vez su cambio de look en Instagram Stories. pinit

Pero que no cunda el pánico. Aitana ha sido fiel a su estilo al dejar el flequillo recto, que tanto le caracteriza, intacto. El color ha sido su cambio más atrevido hasta ahora, nunca había lucido un tono tan claro. El resultado: un degradado que comienza en sus raíces oscuras y termina de medios a puntas con un rubio casi platino. El corte le aporta mayor brillo y volúmen y está guapísima.

Dicen que los cambios personales van del exterior al interior, y el cambio de look de Aitana se produce una semana después de su ruptura con Luis Cepeda. ¿Intenta la ex concursante de OT deshacer su pasado?

