Hasta el momento, el estilo de María Pombo siempre ha estado formado por maquillajes de aspecto muy natural y su clásica melena ligeramente ondulada, que tenemos que reconocer que siempre nos ha encantado. Pero parece que la 'influencer' ha comenzado a intentar cambiar su 'look' en el pelo, algo que hemos podido ver en algunos de sus últimos 'stories' en Instagram. Nos referimos a su cambio a una melena lisa, con la que la 'influencer' está aún más estupenda y que ha encantado a muchos de sus seguidores.

Y es que ella misma admitía, en algunos de estos 'stories', estar "súper contenta" por la buena acogida que está teniendo su cambio al pelo liso. De hecho también ha asegurado que nunca ha sido un estilo de peinado que le gustase "siempre he tenido el pelo ondulado y con él liso siempre me he visto la cara como muy chupada", ha confesado. Está claro que se equivocaba porque ella misma ha admitido que le está comenzando a gustar llevarlo más liso.

María Pombo ha hablado sobre su nuevo cambio en el pelo a través de algunos de sus 'stories'. pinit

Una de las claves de su nuevo pelo liso es que no se trata de un liso tabla, sino que conserva una ligera forma ondulada que le da un aspecto de movimiento a su cabello. Si además le aportamos un poquito de algún tipo de aceite seco de medios a puntas tras el alisado conseguiremos un liso con un aspecto mucho más brillante y nutrido.

También ha revelado que el secreto de su pelo liso es su nueva plancha Ghd con la que también está aprendiendo a hacer ondas más marcadas en su pelo.

Un cambio de 'look' que ha sido muy bien acogido por sus seguidores en la red social. pinit

Sea liso o rizado lo que tenemos claro es que siempre consigue los 'looks' de pelo y 'outfits' perfectos ¿Será este su nuevo cambio definitivo en el pelo?

