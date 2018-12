13 dic 2018

¿Te has levantado con el tiempo pegadísimo y tienes una reunión a primera hora? ¿Tu ligue acaba de invitarte a unas cañas al terminar el trabajo? ¿Tienes la cena de empresa y no te va a dar tiempo a pasar por casa? ¡Que no cunda el pánico! Hemos seleccionado para ti peinados fáciles de hacer, tanto frente al espejo de tu casa como en el del baño de la oficina, y para los que tan solo necesitas cinco minutos.

Para algunos basta con tener unas horquillas y gomas en el cajón de tu mesa; para otros bastará con que vayas al supermercado o al chino de abajo para hacerte con gomina, purpurina o un lazo. Tu pelo (y tú) estaréis divinos en tiempo récord.

Pasador improvisado

Tan solo te hacen falta tres horquillas para crear este original y económico adorno. Coge un par de mechones, crúzalos en la parte de atrás y sujétalos con las horquillas formando un triángulo.

Semirrecogido de burbujas

Este peinado es de lo más original y fácil de hacer. Recoge un par de mechones en la parte de atrás de tu pelo; átalos con una goma y añade un pasador metalizado, un coletero bonito o un lazo. Después sujeta la coleta resultante con ayuda de unas minigomas, con una separación de unos tres centímetros, y abre el pelo que queda atrapado entre ellas.

Un toque glitter

Si te ha sobrado un poco de purpurina de las manualidades que has tenido que hacer con tus hijos o si pensabas añadirla a alguno de tus maquillajes más festivos, no tires lo que te sobra y aprovéchala para esparcirla (sutilmente) sobre tu melena suelta. Si escoges la que lleva pequeñas estrellitas el resultado será más mágico.

Un detalle de lazo

Si has sido capaz de apañarte un poco el pelo antes de acostarte o por la mañana al levantarte pero el resultado no te ha convencido demasiado y vas a atártelo sí o sí, prueba a hacerte un semirecogido (no tires por la borda el trabajo que has hecho con la plancha o las tenacillas) y adórnalo con un pasador en forma de lazo o con una cinta negra. Es el toque chic que necesita tu melena.

Dos moños mejor que uno

Ya sabemos que el ‘top knot’ es el recogido más apañado de la historia. Si quieres darle un toque más fresco prueba a hacerte dos en vez de uno. Hazte la raya en medio, un par de moños altos, y no muy prietos, y deja algunos mechones en la parte frontal y en la zona de las patillas sueltos.

Horquillas glam

Si tienes algún juego de horquillas especiales, con ‘strass’, perlas o piedrecitas, colócalas en un lateral de tu melena haciendo un dibujo lineal. Haz como en la imagen y coloca tres encima de la orea y otras dos por debajo, ya que es el número perfecto para no quedarse corta, pero para tampoco pasarse.

Trenza semideshecha

Este acabado es perfecto tanto cuando a tu pelo le hace falta pasar por la ducha, pero te falta tiempo o cuando te has levantado con un ‘bad hair day’. Tan solo tienes que humedecer la parte de arriba, aplicar gomina mezclada con agua y peinar con un peine de púas anchas hacia donde más te guste.

