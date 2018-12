18 dic 2018

Durante los casi dos años que lleva ejerciendo de primera dama de los Estados Unidos, el cabello de Melania ha tenido el mismo aspecto: castaño con reflejos dorados y con la raya en medio (alguna vez se ha cambiado esta a un lado). Sin embargo, la semana pasada sorprendió con un cambio de lookuna melena rubia que, tan solo tres días después de su debut ante las cámaras, ha vuelto a convertirse en castaña.

Parece que Melania no estaba demasiado convencida con su pelo rubio y por eso quería ocultarlo debajo de su gorro de lana. pinit

¿Se habría cansado Melania de ser menos rubia que su marido?, ¿se sentiría la primera dama excluida de la familia Trump al no lucir el pelo rubio que llevan desde hace años Donald e Ivanka? No se sabe el motivo del fugaz look capilar de Melania, pero todo apunta a que tiene que ver con un cambio de estilista, ya que Mordechai Alvow, su estilista hasta la fecha, ha declarado que ella no tienen nada que ver con el reciente rubio de la exmodelo.

Así de rubia se ha podido ver a Melania en la televisión americana. pinit

Lo cierto es que Melania ha pasado los últimos 15 años llevando el cabello prácticamente igual y es sorprendente que ahora se haya atrevido con un cambio tan radical (a pesar que el look le haya durado tan solo tres días). Quizá el motivo de su marcha atrás hayan sido las críticas y burlas que ha recibido en las redes sociales.

No te pierdas...

- Todos los tonos de rubio, ¿cuál te sienta mejor?

- Así llevan las famosas las raíces oscuras en el pelo rubio

- Sabemos a qué perfume huele Melania Trump