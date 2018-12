19 dic 2018

Esta es la cruda realidad: normalmente, las que andamos todo el día de un lado para otro sin tiempo para fijarnos en nuestras rutinas de belleza no alcanzamos a aplicarles ninguna creatividad. Son ellas, las "influencers" dedicadas en carne y hueso a probar y diseccionar la cosmética, las que suelen dar con soluciones multiuso a partir de productos encasillados para un uso determinado. Por eso nos encanta cuando hacen un alto en su tarea publicitaria y nos cuentan esos descubrimientos prácticos que nos pueden salvar el día. Eso es precisamente lo que ha hecho Paula Ordovás, la dueña y señora de My Peep Toes.

Nos gusta la melena de Paula Ordovás porque suele llevarla muy natural, incluso en acontecimientos especiales. pinit

En una de sus "stories" de My Peep Toes, Paula Ordovás explicó las particularidades de su aceite corporal: se trata de un aceite muy fluido, y que no deja nada de grasa, además de tener una composición totalmente natural. Lleva aceites vegetales de alta calidad, entre ellos, el de rosa mosqueta, avellana, chía, marula, jojoba o macadamia, de ahí que no solo aporta flexibilidad y nutrición a la piel, sino que trata y previene estrías y cicatrices. Se llama Golden Radiance Body Oil (de Freshly) y, la verdad, está muy bien de precio: 19,50 euros.

Paula utiliza este aceite como a una crema hidratante: recurre a él tras la ducha y también por la noche. Sin embargo, ha encontrado dos usos más que nos interesan especialmente. El primero, como textura suave pero con arrastre a la hora de desmaquillarse, sobre todo en los "make up" de fiesta en los que utilizamos más pigmentos. El segundo, como solución de urgencia para suavizar la melena, de medios a puntas. En momentos en los que notamos que el pelo se nos está secando (¡maldita calefacción!), un buen aceite corporal no engrasante puede ser mano de santo. Lo probaremos seguro.

