20 dic 2018

Compartir en google plus

Faltan pocos días para que Cristina Pedroche vuelva a dar las campanas (tanto en sentido figurado como en literal) y todo el mundo está expectante por ver con qué vestido nos sorprenderá. Sin embargo, su ropa no será la única que esté a examen, sino que el peinado que lleve esta Nochevieja y el maquillaje (o la falta de él, si es que se atreve con el no makeup) que elija también serán revisados con lupa. ¿Se decantará por el pelo suelto o preferirá un recogido? Habrá que esperar a la última noche del año para desvelar el misterio pero, mientras tanto, hemos hecho un repaso a los looks que ha lucido desde que comenzó a presentar las campanadas, en diciembre de 2014.

El año pasado lució su look más sensual, con ondas. pinit

2017: ondas glam

El año pasado la presentadora no solo sorprendió con su ajustadísimo mono, sino que también lució un melenón de infarto. Su pelo, repleto de ondas abiertas y con la raya ladeada, le llegaba por debajo del pecho y tenía un brillo sublime. Su estilismo capilar más glamuroso hasta la fecha.

Un recogido bajo, con la raya en medio, fue el eslegido para las campanadas de 2016. pinit

2016: recogido bajo

Debido a las estrellas que adornaban sus hombros, Cristina tuvo que lucir el pelo recogido sí o sí. Raya en medio y el pelo recogido a la altura de la nuca volvieron a ser los elegidos. Eso sí, esta vez lució un moño algo más serio en vez de la coleta del año anterior.

Coleta, baja, raya en medio y pelo pulido fueron el trío ganador en la Nochevieja de 2015. pinit

2015: coleta pulida

Como su vestido estaba repleto de pedrería en la zona de los hombros y en el cuello, obligaba a peinarse con un recogido. Una sencilla coleta baja y muy pulida fue la elegida por la colaboradora de ‘Zapeando’, que aportaba el perfecto equilibrio entre elegancia y frescura.

Para su debut dando las campanadas eligió una melena con ondas rotas y mucho volumen. pinit

2014-2015: ondas con volumen

Para su debut en las campanadas la presentadora prefirió llevar un peinado con el que se sentía cómoda y el que solía lucir en sus actos públicos: cabello con ondas y raya en medio. EL toque diferenciador vino mediante el volumen extra que añadieron a su melena.

No te pierdas...

- Siete looks de pelo (infalibles) de Cristina Pedroche

- Estos han sido los mejores peinados de las famosas en 2018

- ¿Apostará de nuevo Cristina pedroche por un vestido negro esta Nochevieja?