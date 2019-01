8 ene 2019

Desde que comenzó la temporada de invierno, los accesorios para el pelo han ido multiplicando sus posibilidades: diademas, horquillas, pasadores, turbantes... Hemos visto incluso flores repartidas por toda la melena, pero hay una indudable estrella en el arte de integrar estos accesorios a nuestro look: el lazo al más puro ribbon hairstyle.

Durante los Globos de Oro 2019, Nicole Kidman lució un recogido con la raya a un lado y un gran mechón suelto con una onda muy abierta y deshecha.

Al peinado le añadió un lazo de terciopelo en color negro que hacía un perfecto contraste con su cabello rubio ceniza. Su look solo nos confirma una cosa: este accesorio es tendencia y podría ser tu próximo peinado de invitada esta primavera.

Y aunque nos ha encantado el look, Nicole Kidman llega tarde. No es la primera famosa que decide completar su peinado con este accesorio. Ya lo hicieron Paula Echevarría con un lazo de Stradivarius que utilizó para decorar su peinado half-up y Kate Middleton, que prefirió combinarlo, hasta en dos ocasiones, con una coleta.

Un mismo accesorio y tres peinados diferentes para tu día a día o porqué no, para tu próximo evento especial. ¿Donde puedes hacerte con uno? En Asos. Y no solo en color negro (8,49 euros), también en color verde (6,49 euros) e incluso con estampado 'animal print' (8,49 euros) para que puedas ir aún más allá en tus looks más originales.

