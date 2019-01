9 ene 2019

Estamos más que acostumbrados a los cambios de look de las hermanas Kardashian-Jenner -la última ha sido Kylie Jenner, que se ha teñido el pelo de azul- y no es de extrañar que alguna de ellas nos sorprenda casi a diario con un corte, color o peinado nuevo. Sin embargo esta vez ha sido su madre, Kris Jenner, la que nos ha cautivado con un nuevo (y rejuvenecido) look capilar: un moño top knot muy favorecedor.

Hace unos días el famoso estilista Andrew Fitzsimons publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la transformación capilar que le realizó a Kris Jenner: un moño alto con flequillo cortina y unos suaves reflejos color caramelo. Acompañó la foto del texto “Algo nuevo. Una pequeña vibración de los 60 en la hermosa @KrisJenner”.

“Ella quería probar algo nuevo y me mostró algunas fotos de referencia de un estilo similar", ha declarado Fitzsimons a Allure sobre la transformación. “Ahora su cabello está más largo de lo que ha estado en mucho tiempo, por lo que pude crear este estilo sin peluca”, añade. Para ello primero le preparó el pelo con una espuma de fijación fuerte, luego se lo recogió en la superior y le dio un toque francés. Por último, añadió un par de extensiones en la parte posterior para aportar volumen adicional al top knot. Y unas pulverizaciones de spray fijador hicieron posible que todo se mantuviese en su sitio.

Es cierto que Kris no solo está muy rejuvenecida con este nuevo peinado, sino que, con él, el parecido con Kim kardashian es abrumador. Por no hablar de los ojos ahumados en color marrón que también luce Kris en la foto, idénticos a los que suele llevar su hija últimamente… De hecho, en las redes ya han sido varias las cuentas que han desenterrado antiguas fotos de Kim con flequillo para hacer la comparación. Con ellas se puede adivinar cómo será el aspecto de la mujer de Kanye West dentro de unos veinte años.

